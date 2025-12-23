DOLAR
42,82 -0,03%
EURO
50,67 -0,61%
ALTIN
6.172,96 -1,14%
BITCOIN
3.745.477,37 1,04%

Sultandağı'nda SYDV Mütevelli Heyeti'ne Muhtar Üyeler Seçildi

Sultandağı'nda yapılan seçimde 28 muhtar oy kullandı; Süleyman Özata ve Özgür Doğru oy çokluğuyla SYDV Mütevelli Heyeti muhtar üyeliğine seçildi.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 12:22
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 12:22
Sultandağı'nda SYDV Mütevelli Heyeti'ne Muhtar Üyeler Seçildi

Sultandağı'nda SYDV Mütevelli Heyeti'ne Muhtar Üyeler Seçildi

Seçim Detayı

Afyonkarahisar’ın Sultandağı ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Mütevelli Heyeti’ne muhtar üyelerin belirlenmesi amacıyla seçim gerçekleştirildi.

Sultandağı Kaymakamlığı toplantı salonunda düzenlenen oylamada 28 muhtar oy kullandı. Yapılan seçimde Dereçine Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Süleyman Özata ve Kırca Köyü Muhtarı Özgür Doğru, oy çokluğu ile SYDV Mütevelli Heyeti’nin muhtar üyeliğine seçildi.

Vakıf Duyurusu

SYDV Müdürü Hakkı Dinç, vakıf tarafından yürütülen sosyal yardımların sürdüğünü belirterek, ihtiyaç sahibi kişilerin durumlarını muhtarlar aracılığıyla vakfa bildirmeleri halinde gerekli desteğin sağlanacağını bildirdi.

AFYONKARAHİSAR’IN SULTANDAĞI İLÇESİNDE SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI(SYDV) MÜTEVELLİ...

AFYONKARAHİSAR’IN SULTANDAĞI İLÇESİNDE SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI(SYDV) MÜTEVELLİ HEYETİ'NDE GÖREV ALACAK MUHTAR ÜYELERİN BELİRLENMESİ İÇİN SEÇİM YAPILDI

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Dinar'da Kaçış Rampası Projesinde Kritik Aşama
2
Denizli'de ağrısız tüp mide: Perigastrik blokajla hızlı iyileşme
3
ADÜ'de Panel: Aile İçi Roller ve Sorumluluk Paylaşımı Öne Çıktı
4
Pendik'te Işıl Öykü Dinç Davasında Sanık 2. Kez Hakim Karşısında
5
Çavdarhisar'da Hayvan İşletmelerinde Dezenfeksiyon: Salgınlara Karşı Önlem
6
Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler
7
HPV Yaygın Ama Önlenebilir: Aşı, Kontrol ve Korunma

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

James Cameron Son Noktayı Koydu: Avatar 4 Vizyon Tarihi 21 Aralık 2029

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi