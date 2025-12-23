Sultandağı'nda SYDV Mütevelli Heyeti'ne Muhtar Üyeler Seçildi

Seçim Detayı

Afyonkarahisar’ın Sultandağı ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Mütevelli Heyeti’ne muhtar üyelerin belirlenmesi amacıyla seçim gerçekleştirildi.

Sultandağı Kaymakamlığı toplantı salonunda düzenlenen oylamada 28 muhtar oy kullandı. Yapılan seçimde Dereçine Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Süleyman Özata ve Kırca Köyü Muhtarı Özgür Doğru, oy çokluğu ile SYDV Mütevelli Heyeti’nin muhtar üyeliğine seçildi.

Vakıf Duyurusu

SYDV Müdürü Hakkı Dinç, vakıf tarafından yürütülen sosyal yardımların sürdüğünü belirterek, ihtiyaç sahibi kişilerin durumlarını muhtarlar aracılığıyla vakfa bildirmeleri halinde gerekli desteğin sağlanacağını bildirdi.

