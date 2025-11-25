Sultangazi Belediyesi'nden Kadınlara Özel 3 Proje Lansmanı

Sultangazi Belediyesi kadınlara özel projelerini tanıttı

Sultangazi Belediyesi tarafından kadınlara özel hazırlanan "Kız Çocuğu Bir İnci Hikayesi, Kendine Yolculuk ve Sağlıkta Hayatınızın Mimarı Olun" projelerinin lansmanı gerçekleştirildi. Etkinlikte oluşturulan deneyimleme alanları ve tanıtım atölyeleriyle projeler detaylarıyla paylaşıldı, kadınlar söyleşiye yoğun ilgi gösterdi.

Etkinlik ve katılımcılar

Lansman, Sultangazi Belediyesi Nikah Sarayı'nda düzenlendi. Programa İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Asım Alkan, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun ve eşi ile çok sayıda kadın katıldı. Salonda kurulan deneyimleme alanları ve atölyelerde katılımcılar projeler hakkında bilgi aldı; tanıtım konuşmaları ve video gösterimleriyle projelerin kapsamı anlatıldı.

Başkan Dursun'un mesajı

Program öncesi konuşan Abdurrahman Dursun, projelerin amacını ve yürütülen çalışmaları şöyle özetledi: "Kadının elinin değdiği her noktada onunla birlikte hayatın daha değerli olduğuna inanan Sultangazi olarak Kız Çocuğu Bir İnci Hikayesi, Kendine Yolculuk ve Sağlıkta Hayatınızın Mimarı olun adı altında 3 projemiz var. Yaklaşık 1 yıldır faaliyet yürütüyoruz."

Dursun, projelerin içeriklerine ilişkin açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü: "Bir Kız Çocuğu İnci Hikayesi’nde tamamen kız çocuklarına yönelik onların meslek edinmelerine, onların hayata değerli bakmalarına yönelik çalışmalar yaptık. Orada meslek edindiler, kendilerini daha değerli hissettiler ve bir taraftan da ‘üreten kadın’ formuna dönüyor. Evde oturan değil hayata değer katan, kıymet katan ve evine de katkı sunan bir kadın profili bizim için önemli."

Projelerin kapsamı

Başkan Dursun, üç projenin ayrıntılarını şu şekilde aktardı: "Gerçekleştirdiğimiz projemiz, Kız çocuğu Bir İnci Hikayesi. Kendine yolculuk diye ikinci bir projemiz var. Kendine Yolculuk’ta da yine orada sağlığa yönelik, kendisini daha değerli hissettirebilecek ve sağlık alanında kullanmış olduğu çeşitli ürünlerde veyahut yapmış olduğu çeşitli ürünlerde kendisini çok daha değerli hissedebileceği kadın ve kız çocuklarımıza projeyi geliştirdik. Diğer projemizde Sağlıkta Hayatınızın Mimarı Olun. Sağlıklı beslenme, diyet şartları içerisinde nasıl bir aile içindeki kadın kendini değerli hissediyorsa diğer bireylere eşit, çocuklarına yansıyacak bir şekilde sağlıklı bir beslenmenin nasıl olacağına dair bir proje".

Programa ayrıca açılış konuşmasının ardından Sunucu, Gazeteci ve Yazar Cansu Canan Özgen söyleşi gerçekleştirdi. Kadınların projelere gösterdiği yoğun ilgi ve deneyimleme alanlarında geçirilen keyifli vakit etkinliğin öne çıkan unsurları oldu.

