Sultangazi Belediyesi'nden Kadınlara Özel 3 Proje Lansmanı

Sultangazi Belediyesi, "Kız Çocuğu Bir İnci Hikayesi, Kendine Yolculuk ve Sağlıkta Hayatınızın Mimarı Olun" projelerini Nikah Sarayı'nda tanıttı.

Yayın Tarihi: 25.11.2025 18:29
Güncelleme Tarihi: 25.11.2025 18:29
Sultangazi Belediyesi'nden Kadınlara Özel 3 Proje Lansmanı

Sultangazi Belediyesi kadınlara özel projelerini tanıttı

Sultangazi Belediyesi tarafından kadınlara özel hazırlanan "Kız Çocuğu Bir İnci Hikayesi, Kendine Yolculuk ve Sağlıkta Hayatınızın Mimarı Olun" projelerinin lansmanı gerçekleştirildi. Etkinlikte oluşturulan deneyimleme alanları ve tanıtım atölyeleriyle projeler detaylarıyla paylaşıldı, kadınlar söyleşiye yoğun ilgi gösterdi.

Etkinlik ve katılımcılar

Lansman, Sultangazi Belediyesi Nikah Sarayı'nda düzenlendi. Programa İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Asım Alkan, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun ve eşi ile çok sayıda kadın katıldı. Salonda kurulan deneyimleme alanları ve atölyelerde katılımcılar projeler hakkında bilgi aldı; tanıtım konuşmaları ve video gösterimleriyle projelerin kapsamı anlatıldı.

Başkan Dursun'un mesajı

Program öncesi konuşan Abdurrahman Dursun, projelerin amacını ve yürütülen çalışmaları şöyle özetledi: "Kadının elinin değdiği her noktada onunla birlikte hayatın daha değerli olduğuna inanan Sultangazi olarak Kız Çocuğu Bir İnci Hikayesi, Kendine Yolculuk ve Sağlıkta Hayatınızın Mimarı olun adı altında 3 projemiz var. Yaklaşık 1 yıldır faaliyet yürütüyoruz."

Dursun, projelerin içeriklerine ilişkin açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü: "Bir Kız Çocuğu İnci Hikayesi’nde tamamen kız çocuklarına yönelik onların meslek edinmelerine, onların hayata değerli bakmalarına yönelik çalışmalar yaptık. Orada meslek edindiler, kendilerini daha değerli hissettiler ve bir taraftan da ‘üreten kadın’ formuna dönüyor. Evde oturan değil hayata değer katan, kıymet katan ve evine de katkı sunan bir kadın profili bizim için önemli."

Projelerin kapsamı

Başkan Dursun, üç projenin ayrıntılarını şu şekilde aktardı: "Gerçekleştirdiğimiz projemiz, Kız çocuğu Bir İnci Hikayesi. Kendine yolculuk diye ikinci bir projemiz var. Kendine Yolculuk’ta da yine orada sağlığa yönelik, kendisini daha değerli hissettirebilecek ve sağlık alanında kullanmış olduğu çeşitli ürünlerde veyahut yapmış olduğu çeşitli ürünlerde kendisini çok daha değerli hissedebileceği kadın ve kız çocuklarımıza projeyi geliştirdik. Diğer projemizde Sağlıkta Hayatınızın Mimarı Olun. Sağlıklı beslenme, diyet şartları içerisinde nasıl bir aile içindeki kadın kendini değerli hissediyorsa diğer bireylere eşit, çocuklarına yansıyacak bir şekilde sağlıklı bir beslenmenin nasıl olacağına dair bir proje".

Programa ayrıca açılış konuşmasının ardından Sunucu, Gazeteci ve Yazar Cansu Canan Özgen söyleşi gerçekleştirdi. Kadınların projelere gösterdiği yoğun ilgi ve deneyimleme alanlarında geçirilen keyifli vakit etkinliğin öne çıkan unsurları oldu.

SULTANGAZİ BELEDİYESİ TARAFINDAN KADINLARA ÖZEL HAZIRLANAN "KIZ ÇOCUĞU BİR İNCİ HİKAYESİ, KENDİNE...

SULTANGAZİ BELEDİYESİ TARAFINDAN KADINLARA ÖZEL HAZIRLANAN "KIZ ÇOCUĞU BİR İNCİ HİKAYESİ, KENDİNE YOLCULUK VE SAĞLIKTA HAYATINIZIN MİMARI OLUN" PROJELERİNİN LANSMANI GERÇEKLEŞTİRİLDİ. DENEYİMLEME ALANLARI VE TANITIM ATÖLYELERİYLE PROJELER HAKKINDA BİLGİ SAHİBİ OLAN KADINLAR, PROGRAM KAPSAMINDA DÜZENLENEN SÖYLEŞİYE DE YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ.

SULTANGAZİ BELEDİYESİ TARAFINDAN KADINLARA ÖZEL HAZIRLANAN "KIZ ÇOCUĞU BİR İNCİ HİKAYESİ, KENDİNE...

İLGİLİ HABERLER

Hurda Teşviki ve ÖTV İndirimi: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine ÖTV'siz, Faizsiz Fırsat

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? 5-6 Şubat İşaret Edildi

Uzak Şehir Bu Akşam Var mı? 24 Kasım 2025 Kanal D'de Yeni Bölüm

Emeklilikte 'Çifte Maaş' Dönemi Sona Eriyor: 1 Ekim 2008 Uyarısı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Korgeneral Kadıoğlu Tiflis'te Geladze ile Görüştü: C-130 Kazasına Teşekkür
2
Mardin'de Sopalı Kavga: Artuklu'da 6 Kişi Yaralandı
3
Ordu Ünye'de Deniz Kıyısında Kadın Cesedi Bulundu — Aliye Yılmaz (40)
4
İncirliova'da 1 Milyar 302 Milyon TL'lik Yatırım Krizi: Başkan Kaya'dan CHP'ye Tepki
5
Erzincan'da Baba ve Oğlu Tabancayla Ölü Bulundu
6
Siirt'te otomobilin çarptığı 4,5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
7
Bağcılar'da Plevne Parkı Süresiz Mühürlendi: 5 Çocuk Elektrik Akımına Kapıldı

Bakan Tekin: Lise Süresi Kısalacak mı? 'İngiltere Modeli' İşaret Edildi

TOKİ'den Dev Hamle: 500 Bin Konutun İl ve İlçe Dağılımı Netleşti

Fatih Ürek'in Sağlık Durumu: Hastaneden Son Açıklama

Uzak Şehir Bu Akşam Var mı? 24 Kasım 2025 Kanal D'de Yeni Bölüm

Motorin İndirimi: Salı Gecesi Litreye 2,44 TL — 50 Litrede 110 TL Kazanç

En Düşük Emekli Maaşı 22.104 TL Olmalı: Tüm Emekliler Derneği'nden Bayram İkramiyesine Zam Talebi

Emeklilikte 'Çifte Maaş' Dönemi Sona Eriyor: 1 Ekim 2008 Uyarısı

Elektrik Faturasında Devlet Desteği Sona Eriyor: 286 TL Ödeyene Yüzde 128 Zam

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? 5-6 Şubat İşaret Edildi

Kral Kaybederse Final Tarihi Belli Oldu: 'Son 3 Bölüm' Açıklaması

Bakan Işıkhan İzmir'de 2025 Asgari Ücret Takvimini ve Formülünü Açıkladı

Hurda Teşviki ve ÖTV İndirimi: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine ÖTV'siz, Faizsiz Fırsat