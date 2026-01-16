Sultangazi'de ilk yüzde 100 uzlaşmalı kentsel dönüşüm: Ürün Sitesi yıkıldı

Sultangazi Belediyesi, Ürün Sitesi'ni yüzde 100 vatandaş-müteahhit uzlaşıyla yıkarak 168 konutlu, sosyal alanlı yeni site projesini başlattı.

Yayın Tarihi: 16.01.2026 17:58
Güncelleme Tarihi: 16.01.2026 17:58
Sultangazi Belediyesi, kentsel dönüşüm çalışmalarını hızla sürdürürken ilçenin ilk yüzde 100 vatandaş müteahhit uzlaşmalı projesi olan Ürün Sitesinin yıkımını gerçekleştirdi. Yıkıma Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun da katıldı ve ilçe sakinlerine dönüşümün önemini bir kez daha vurguladı.

Proje ve tahliye detayları

Ürün Sitesi, 144 daire ve 6 bloktan oluşuyordu. Binaların 2 ayda tahliyesi tamamlandı. Yerine 168 konutlu, kapalı otopark, sosyal alanlar ve ticari alanlar içeren modern bir site yapılması için çalışmalara başlandı.

Projede, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı işbirliğiyle yürütülen Yarısı Bizden Kampanyası kapsamında riskli binaların dönüşümü sağlanıyor. Riskli binalar, hak sahiplerinin isteğiyle yıkılarak yerine depreme dayanıklı yapılar inşa edilecek.

Başkan Dursun'un değerlendirmesi

Site sakinleriyle sohbet eden Başkan Dursun, kentsel dönüşüme gösterdikleri duyarlılık için hak sahiplerine teşekkür etti ve sürecin zorluklarına dikkat çekti.

Kent genelinde dönüşüm çalışmalarının hız kazandığını belirten Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Biz deprem ülkesiyiz. Öncelikle bunu göz önünde bulundurarak depreme dayanıklı şehirler inşa etmek durumundayız. Biz de ilçemizde kentsel dönüşüm çalışmalarına hız veriyor, eski yapıların yerine yenilerinin yapılması için yoğun bir çalışma yürütüyoruz. 144 konutlu Ürün Sitesi, Yüzde 100 vatandaş müteahhit uzlaşmalı ilk sitemiz oldu. Başta mülk sahiplerine hassasiyetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. İyi bir anlaşma yaptılar. Bu iş kolay bir iş değil. Bunun için gerçekten belediye olarak mülk sahiplerini bilgilendirmek için hummalı bir çalışma yürütüyoruz" dedi.

