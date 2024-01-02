Sultangazi'de internet kablolarına testere saldırısı! 'Kalabalık yapıyor' dedi kabloları kesti!

Sultangazi'de sokakta bulunan internet kablolarına testere ile saldıran bir kişi, ilginç bir olaya imza attı. Kabloları kesen kişi, sokaktaki birçok ev ve iş yerinin internet bağlantısını da kesmiş oldu. Bu olay, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kabloları kesen kişinin kim olduğu ve neden böyle bir şey yaptığı henüz bilinmiyor.

KOMŞUNUN TESTERELİ KABLO AVI

Sultangazi'de sokakta bulunan internet kablolarına testere ile saldıran bir kişi, ilginç bir olaya imza attı. Uğur Mumcu Mahallesi'nde iş yeri sahibi Hasan Karakuş, internet kesintisi yaşayınca servisi aradı. Servis yetkilileri, internet kablolarında bir problem olduğunu bildirdi. Ertesi gün gelen servis ekipleri, kabloların kesilmiş olduğunu gördü. Karakuş, güvenlik kamerasını izleyince, kabloları komşusu Süleyman K.'nın testere ile kestiğini anladı.

GÜVENLİK KAMERASINDA GÖRDÜLER GÖZLERİNE İNANAMADILAR

Sultangazi'de sokakta bulunan internet kablolarına testere ile saldıran bir kişi, ilginç bir olaya imza attı. İş yeri sahibi Hasan Karakuş, internet kesintisi yaşayınca servisi aradı. Servis yetkilileri, internet kablolarında bir problem olduğunu bildirdi. Ertesi gün gelen servis ekipleri, kabloların kesilmiş olduğunu gördü. Karakuş, güvenlik kamerasını izleyince, kabloları komşusu Süleyman K.'nın testere ile kestiğini anladı. Karakuş, komşusunun böyle bir şey yapmasına şaşırdığını ve e-ticaret işi yaptığı için internet kesintisinden büyük zarar gördüğünü söyledi.