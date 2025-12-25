DOLAR
42,84 -0,02%
EURO
50,38 -0,36%
ALTIN
6.168,62 -0,01%
BITCOIN
3.749.489,58 0,03%

Sultangazi'de Zabıta Pazarlarda Fırsatçıya Geçit Vermiyor

Sultangazi zabıta ekipleri pazar, market ve fırınlarda sık denetim yapıyor; etiket hilesi ve temizlik ihlalleri Ticaret İl Müdürlüğü'ne bildiriliyor.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 12:37
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 12:37
Sultangazi'de Zabıta Pazarlarda Fırsatçıya Geçit Vermiyor

Sultangazi'de Zabıta Pazarlarda Fırsatçıya Geçit Vermiyor

Sultangazi Belediyesi zabıta ekipleri, ilçe genelinde pazar, market ve fırınlarda sık sık gerçekleştirdiği denetimlerle gıda fırsatçılarına göz açtırmıyor.

Denetim Detayları

Denetimler kapsamında tezgahtaki etiketlerin üzerindeki rakamlar ve yazıların anlaşılırlığı kontrol ediliyor. Etiketi olmayan ürünler ve etikette hile yapanlar, yetkili birimlere, özellikle Ticaret İl Müdürlüğü'ne bildiriliyor.

Ayrıca pazar tezgahlarının temizliği denetleniyor ve belirtilen çizgiyi geçen tezgâhlar hakkında işlem uygulanıyor. Ekipler tezgahları tek tek kontrol ederek kurallara uymayanlara gerekli yaptırımları uyguluyor.

Başkanın Açıklaması

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun konuyla ilgili, "Fiyat değişikliklerinin fırsatçılığa dönmemesi için zabıta ekiplerimiz titizlikle denetimlerini gerçekleştiriyorlar. Pazarda etiket hilesinin önüne geçmek için yoğun bir mesai harcıyoruz. Ekiplerimiz tezgahları tek tek gezerek kontrollerini gerçekleştiriyorlar. Bizler vatandaşımızın iyiliği ve hakkını korumak için denetimlerimizi sürdüreceğiz" dedi.

Denetimler ilçe genelinde aralıksız sürüyor ve ekipler vatandaşların haklarını korumaya devam ediyor.

SULTANGAZİ BELEDİYESİ ZABITA EKİPLERİ GIDA FIRSATÇILARINA GÖZ AÇTIRMIYOR, İLÇE GENELİNDE SIK SIK...

SULTANGAZİ BELEDİYESİ ZABITA EKİPLERİ GIDA FIRSATÇILARINA GÖZ AÇTIRMIYOR, İLÇE GENELİNDE SIK SIK DENETİM GERÇEKLEŞTİRİLİYOR. PAZARLARI YAKIN MARKAJA ALAN EKİPLER, TEZGAHLARI TEK TEK KONTROL EDEREK KURALLARA UYMAYANLARA İŞLEM UYGULUYOR.

SULTANGAZİ BELEDİYESİ ZABITA EKİPLERİ GIDA FIRSATÇILARINA GÖZ AÇTIRMIYOR, İLÇE GENELİNDE SIK SIK...

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kayseri Ticaret Borsası'nda 2025'in Son Meclis Toplantısı: Bütçe ve Yatırım Kararları
2
Çolakbayrakdar'dan Regaip Kandili Mesajı: Dualarımız Ülke ve İslam Alemi İçin
3
Talas'ta 'Milletin Avazı Mehmet Akif' İle Mehmet Akif Ersoy 89. Yıldönümünde Anıldı
4
Başkan Palancıoğlu'ndan Regaip Kandili Mesajı
5
Büyükkılıç İnceledi: Saffet Arslan Palyatif Bakım Merkezi Kayseri'ye Katkı Sağlayacak
6
İGA CEO’su Selahattin Bilgen: 2026 Hedefi 90 Milyon Yolcu, 6 ya da 7 Yeni Hava Yolu
7
Karacasu’da Genç Sanatçı Arafat Ercan Plaketle Onurlandırıldı

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması