Sultangazi'de Zabıta Pazarlarda Fırsatçıya Geçit Vermiyor

Sultangazi Belediyesi zabıta ekipleri, ilçe genelinde pazar, market ve fırınlarda sık sık gerçekleştirdiği denetimlerle gıda fırsatçılarına göz açtırmıyor.

Denetim Detayları

Denetimler kapsamında tezgahtaki etiketlerin üzerindeki rakamlar ve yazıların anlaşılırlığı kontrol ediliyor. Etiketi olmayan ürünler ve etikette hile yapanlar, yetkili birimlere, özellikle Ticaret İl Müdürlüğü'ne bildiriliyor.

Ayrıca pazar tezgahlarının temizliği denetleniyor ve belirtilen çizgiyi geçen tezgâhlar hakkında işlem uygulanıyor. Ekipler tezgahları tek tek kontrol ederek kurallara uymayanlara gerekli yaptırımları uyguluyor.

Başkanın Açıklaması

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun konuyla ilgili, "Fiyat değişikliklerinin fırsatçılığa dönmemesi için zabıta ekiplerimiz titizlikle denetimlerini gerçekleştiriyorlar. Pazarda etiket hilesinin önüne geçmek için yoğun bir mesai harcıyoruz. Ekiplerimiz tezgahları tek tek gezerek kontrollerini gerçekleştiriyorlar. Bizler vatandaşımızın iyiliği ve hakkını korumak için denetimlerimizi sürdüreceğiz" dedi.

Denetimler ilçe genelinde aralıksız sürüyor ve ekipler vatandaşların haklarını korumaya devam ediyor.

