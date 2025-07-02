Sümer Ezgü'den Kültür ve Sanat Üzerine Önemli Mesajlar

Sümer Ezgü'den Kültürel Uyanış Çağrısı

Türk Halk Müziği sanatçısı Sümer Ezgü, Antalya'da gazetecilerle bir araya gelerek müziğin toplum üzerindeki etkilerini değerlendirdi. Ezgü, "Sahnelere küfürlü müzik yapan, esrar içen insanları model olarak çıkartırsanız problem sorumlulardadır. Halkımıza tek yanlı değil her türden müzik sunmalıyız. Bu halk savaşını davula, düğününü zurnaya, derdini saza dökmüştür," şeklinde konuştu.

Sanatın Toplumsal Yansıması

Ezgü, Sümer Ezgü Sanat Akademisi'nde düzenlediği basın toplantısında, müziğin bozulmasının toplumsal ahlakı da bozacağını vurguladı. Ayrıca, "İyi müziğin pozitif desteklenmesi gerektiğini" belirten sanatçı, yaz sezonu ile kültürel etkinliklerin arttığını ifade etti.

Belediyelere Kültürel Sorumluluk

Ezgü, belediyelerin sadece altyapı hizmetlerine değil, kültürel ihtiyaçlara da önem vermesi gerektiğini söyledi. "Yol tamir edilebilir ama sanat kaybolursa geri gelmez. Türkiye'de 15-24 yaş ortalaması TÜİK verilerine göre yüzde 14,9 ve 24 yaş üzeri nüfus ise yüzde 85,1. Belediyeler istisnalar hariç rap ve pop kadroları ile etkinlik yaparken, kendilerine oy veren yüzde 85,1 nüfusa haksızlık yapıyorlar," dedi.

Kültürel Yozlaşmaya Dikkat

Gençlerin tek yanlı müzikle beslendiğine dikkat çeken Ezgü, kültürel yozlaşmanın önüne geçilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Müziğin toplum üzerinde yıkıcı değil, birleştirici gücünü arttırmak için yeni bir kültürel seferberlik başlatmayı görev sayıyorum. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın Kültür Yolu Festivallerinde, belediyelerin halk şenliklerinde, üniversitelerin bahar şenliklerinde bu çağrıya kulak vereceğine inanıyorum. Kültür hepimizindir. Kültür yozlaşırsa kökü kurumuş ağaca döneriz," şeklinde konuştu.

Turizmde Yöresel Müzik Önemli

Ezgü, turizmde yöresel müziklerin kullanılmasının gerekliliğine de değindi. "Burası Anadolu. Burada Hitit, Likya, Türk beylikleri, Osmanlı var. Medeniyetlerin toplandığı bir yer. Bunun farkında olmalıyız. Başkalarına özenmemeliyiz. Batıcı olmamalıyız. Kültürel olarak çöküntü içerisindeyiz. Müzik, bu çöküntüde en başta giden ve toplumu en fazla etkileyen konudur," diyerek sözlerini tamamladı.

Türk Halk Müziği sanatçısı Sümer Ezgü, Konyaaltı ilçesindeki Sümer Ezgü Sanat Akademisi'nde düzenlediği basın toplantısında, açıklamalarda bulundu.

Türk Halk Müziği sanatçısı Sümer Ezgü, Konyaaltı ilçesindeki Sümer Ezgü Sanat Akademisi'nde düzenlediği basın toplantısında, açıklamalarda bulundu.