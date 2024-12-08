Suriye Başbakanı: Esed'in Nerede Olduğunu Bilmiyorum

Suriye'de çöken Baas rejiminin Başbakanı Muhammed Gazi el-Celali, Beşşar Esed ve Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas'ın dün geceden bu yana nerede olduğunu bilmediğini açıkladı. Suriye'nin başkenti Şam'da Esed rejimi karşıtı silahlı grupların kontrolü ele geçirmesi ve rejimin çökmesiyle birlikte Esed'in nerede olduğu belirsizliğini koruyor.

Al-Arabiyya televizyonuna konuşan Celali, Esed ile iletişimini kaybettiğini belirtti. Ayrıca, uluslararası basında Esed'in ülkeden ayrıldığına dair çeşitli iddialar ortaya atıldı. Bazı teyit edilmemiş bilgiler, Esed'in Rusya ya da Orta Doğu ülkelerine gitmiş olabileceğini öne sürdü.

Dünya genelinde binlerce kişi, uçuş takip programları aracılığıyla Şam ve Lazkiye'ye yapılan ve buradan kalkan uçakların rotasını takip etmeye çalışıyor.

Suriye'deki Güncel Gelişmeler

Halep ilinin batı kırsalında 27 Kasım'da Esed rejimi güçleri ile rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışmalar başladı. 30 Kasım'da Halep'in merkezinin büyük bölümünü ele geçiren rejim karşıtı gruplar, aynı gün İdlib genelinde hakimiyet sağladı.

Rejim karşıtı gruplar, 5 Aralık'ta Hama kent merkezini rejim güçlerinden alarak ilerlemeye devam etti. Şam'a açılan stratejik Humus ilinde de birçok yerleşim yeri muhalif gruplar tarafından ele geçirildi.

Ülkenin güneyindeki Dera ilinde 6 Aralık'ta operasyon başlatan askeri muhalifler, il merkezini rejim güçlerinden geri aldı. 7 Aralık'ta Suveyda il genelinin tamamı muhalif grupların kontrolüne geçti.

Aynı gün Kuneytra'daki yerel muhalifler, il merkezinin kontrolünü sağladı. Humus ilinin kent merkezinde de rejim karşıtı güçler ilerledi ve 7 Aralık'ta başkentin güney banliyölerine girdi.

Rejim karşıtı silahlı grupların başkent üzerindeki baskısı 8 Aralık sabahı, Esed rejiminin başkentin kontrolünü kaybetmesiyle sonuçlandı. Ayrıca, Suriye Milli Ordusu'nun Halep kırsalındaki PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda Tel Rıfat ilçe merkezi terörden kurtarıldı.