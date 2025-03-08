Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan Lazkiye Olaylarına Sert Tepki

Cumhurbaşkanı Şara, Lazkiye'deki olaylarla ilgili ulusal birlik vurgusu yaparak devrik rejime karşı sert açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 08.03.2025 02:01
Güncelleme Tarihi: 08.03.2025 02:01
Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan Lazkiye Olaylarına Sert Tepki

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Suriye'nin Lazkiye ilinde yaşanan olaylara ilişkin yaptığı açıklamada, ulusal birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Suriye Cumhurbaşkanlığı Medya Ofisi, Şara'nın Lazkiye'de gerçekleşen olaylarla ilgili video mesajını duyurdu.

Mesajında, bazı rejim kalıntılarının bilmedikleri yeni Suriye'yi sınama çabalarına değinen Şara, “Ve işte bugün, Suriye'yi yeniden tanıyorlar; doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine tek ve bir bütün olduğunu görüyorlar.” ifadelerini kullandı.

Şara, Suriye'nin korunmasının herkesin ortak sorumluluğu olduğunu belirterek, “Dün gece yaşananların, böyle bir halkı ve ruhu barındıran ülke için endişeye gerek olmadığını kanıtladığını” söyledi.

Devrik Baas rejimi güçlerine yönelik sert eleştirilerde bulunan Şara, “Biz, sizin harap ettiğiniz bu ülkeyi yeniden inşa etmek isteyen bir halkız; kimsenin kanını dökmek gibi bir amacımız yoktur.” diye konuştu.

Şara, devrik rejim güçlerinin eylemlerinin şaşırtıcı olmadığını belirtirken, onlara karşı gerekli karşılığı vereceklerinin altını çizdi.

Ordu ve Güvenlik Güçlerinin Rolü

Cumhurbaşkanı Şara, “Ordu ve güvenlik güçlerimizi, sivilleri koruma konusundaki bağlılıklarından dolayı tebrik ediyorum.” dedi. Güvenlik güçlerine, aşırı tepkilere izin vermemeleri gerektiğini de sözlerine ekledi.

Provokasyon amacı güden devrik rejim güçlerinin peşini bırakmayacaklarını belirten Şara, “Size hatırlatırım, Allah, esirin mertebesini yetim ve yoksulun mertebesine eş tutmuştur.” diyerek, esirlere yönelik davranışların ahlak ve yasalara aykırı olduğunu vurguladı.

Toplumsal Barışın Garantörü

Şara, devlete ait silahların sadece devletin elinde toplanması konusunda kararlı olduklarını ifade etti. Ayrıca, çatışmaların yaşandığı bölgelerde yaşayan sivillerin korunmasının kendi görevleri olduğunu belirtti.

Son olarak, “Uğradığımız ihanete rağmen, devlet toplumsal barışın garantörü olmaya devam edecek. Buna kimsenin dokunmasına izin vermeyecek.” diyerek, tüm askeri birliklerden yaşanan ihlallerin tekrarlanmaması için komutanlarına talimat vermelerini istedi.

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