Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Lazkiye ve Tartus'u Ziyaret Etti

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Lazkiye ve Tartus'ta İstikrar Vurgusu Yaptı

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ülke genelindeki ziyaretlerine dün İdlib ve Halep ile başladıktan sonra, bugün sahil kenti Tartus ve Lazkiye'yi ziyaret etti.

Büyük Bir Kalabalık Tarafından Karşılandı

Şara, ziyaretleri sırasında Lazkiye'deki Şeyh Dahir ve Tartus'taki Valilik meydanlarında coşkuyla karşılandı. Bu süreçte, geneli oluşturan büyük kalabalığın gösterdiği destek dikkat çekti.

Toplantılarda Önemli Mesajlar Verdi

Daha sonra Lazkiye Valisi ve siyasi işler sorumlusunun yanı sıra bölgenin önde gelenleriyle bir toplantı gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Şara, mezhepler ve etnik gruplar arasındaki toplumsal barışı güçlendirmek için kararlı olduklarını belirtti.

Yoksullara Yardım ve İstikrarın Sağlanması

Şara, yoksullara yardım edilmesi, maaş düzenlemeleri ve iç yatırımların canlandırılması konularındaki planlarını açıkladı. Ayrıca, ülke içindeki istikrarı bozmaya çalışan devrik Esed rejimi'ne bağlı gruplarla mücadeleye devam edeceklerini bildirdi.