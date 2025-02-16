Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Lazkiye ve Tartus'u Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Şara, Lazkiye ve Tartus'taki ziyaretinde toplumsal barışı güçlendirme kararlılığını vurguladı.

Yayın Tarihi: 16.02.2025 22:22
Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 22:22
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Lazkiye ve Tartus'u Ziyaret Etti

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Lazkiye ve Tartus'ta İstikrar Vurgusu Yaptı

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ülke genelindeki ziyaretlerine dün İdlib ve Halep ile başladıktan sonra, bugün sahil kenti Tartus ve Lazkiye'yi ziyaret etti.

Büyük Bir Kalabalık Tarafından Karşılandı

Şara, ziyaretleri sırasında Lazkiye'deki Şeyh Dahir ve Tartus'taki Valilik meydanlarında coşkuyla karşılandı. Bu süreçte, geneli oluşturan büyük kalabalığın gösterdiği destek dikkat çekti.

Toplantılarda Önemli Mesajlar Verdi

Daha sonra Lazkiye Valisi ve siyasi işler sorumlusunun yanı sıra bölgenin önde gelenleriyle bir toplantı gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Şara, mezhepler ve etnik gruplar arasındaki toplumsal barışı güçlendirmek için kararlı olduklarını belirtti.

Yoksullara Yardım ve İstikrarın Sağlanması

Şara, yoksullara yardım edilmesi, maaş düzenlemeleri ve iç yatırımların canlandırılması konularındaki planlarını açıkladı. Ayrıca, ülke içindeki istikrarı bozmaya çalışan devrik Esed rejimi'ne bağlı gruplarla mücadeleye devam edeceklerini bildirdi.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul İçin Kar Alarmı: 20 İlde Sarı Kodlu Uyarı Yayınlandı

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Asgari Ücretlilere Ulaşım Desteği

Santorini'nin Volkanik Aktivitesi Korkutuyor: Uyarılar Artıyor

Kozan'da Çiftçilere Yüzde 75 Hibeli Ayçiçeği Desteği

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Samsun'da Traktör Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı
2
Şanlıurfa'da Şarampole Devrilen Otomobilde Dört Yaralı
3
Şanlıurfa'da Asansör Faciası: 5 Aile Üyesi Yaralandı
4
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Tebriz'de Türkçe Şiir Okurken Uyarıldı
5
İsrail'in Batı Şeria'daki Baskınlarında Bir Çocuk Yaralandı, 14 Filistinli Gözaltına Alındı
6
Antalya'da Eğlence Merkezlerine Kayıt Dışı Çalışan Denetimi
7
Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, Tekirdağ Kongresi'nde Çarpıcı Açıklamalarda Bulundu

Kredi Borçları İçin Vade Sınırlarında Şok Değişiklik!

Gaziantep'ten Ramazan İçin Mucize Kart Desteği!

Ankara'dan Önemli Gelir Desteği Kararı: 60 Yaş ve Üstü Vatandaşlar İçin Umut!

Etimesgut'ta Çölyak Hastalarına Glütensiz Gıda Kolisi Desteği

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Asgari Ücretlilere Ulaşım Desteği

İstanbul İçin Kar Alarmı: 20 İlde Sarı Kodlu Uyarı Yayınlandı

Tunceli, İstanbul ve Adıyaman'da Öğrenci Destek Programları Başladı

Bakan Işıkhan'dan Engelli ve Eski Hükümlü Desteklerine Yüzde 44-45 Zam Müjdesi

Kozan'da Çiftçilere Yüzde 75 Hibeli Ayçiçeği Desteği

Santorini'nin Volkanik Aktivitesi Korkutuyor: Uyarılar Artıyor

4A-4B-4C'liler Dikkat: SGK'nın size ödemesi olabilir

Emekliler İçin Bayram İkramiyesi Müjdesi: 27.630 TL Olması Bekleniyor