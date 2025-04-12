Suriye'de 4 Milyon 'Captagon Hap' Ele Geçirildi

Suriye'de Narkotik Mücadele Operasyonu

Suriye İçişleri Bakanlığı, Lazkiye ilinde limanda gerçekleştirilen bir operasyonda yaklaşık 4 milyona yakın 'captagon' cinsi uyuşturucu hapın ele geçirildiğini duyurdu.

Operasyon ve Ele Geçirilen Uyuşturucular

Suriye haber ajansı SANA'nın aktardığına göre, Lazkiye Narkotikle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, genel güvenlik güçleriyle birlikte uyuşturucuyla mücadele kapsamında bir operasyon düzenledi. Bu operasyonda, captagon hapı üreten bir depoya baskın yapıldı ve sevkiyata hazır halde gizlenmiş haplar ele geçirildi.

Hapların Gizlenme Yöntemi

Ele geçirilen uyuşturucu hapların, demir profillerin içine gizlenmiş bir şekilde bulunduğu belirtildi. Bu durum, uyuşturucu kaçakçılığının ne denli organize bir şekilde yapıldığını gözler önüne serdi.

Bu önemli operasyon, Suriye'nin uyuşturucuyla mücadelesinin kararlılıkla sürdüğünü gösteriyor.

Suriye İçişleri Bakanlığı, Lazkiye ilindeki limanda, sevkiyata hazır yaklaşık 4 milyona yakın captagon cinsi uyuşturucu hapın ele geçirildiğini bildirdi. Uyuşturucuyla mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığına bağlı Lazkiye Narkotikle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, genel güvenlik güçleriyle birlikte gerçekleştirdikleri operasyonda, captagon hapı üreten bir depoya baskın düzenledi. Operasyonda, 4 milyona yakın captagon cinsi uyuşturucu hap ele geçirilirken, haplar demir profillerin içine gizlenmiş ve sevkiyata hazır halde bulundu.

Suriye İçişleri Bakanlığı, Lazkiye ilindeki limanda, sevkiyata hazır yaklaşık 4 milyona yakın captagon cinsi uyuşturucu hapın ele geçirildiğini bildirdi. Uyuşturucuyla mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığına bağlı Lazkiye Narkotikle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, genel güvenlik güçleriyle birlikte gerçekleştirdikleri operasyonda, captagon hapı üreten bir depoya baskın düzenledi. Operasyonda, 4 milyona yakın captagon cinsi uyuşturucu hap ele geçirilirken, haplar demir profillerin içine gizlenmiş ve sevkiyata hazır halde bulundu.