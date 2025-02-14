Süriye'de Devrik Rejim Sonrası İlk Sevgililer Günü Coşkusu

Suriye'de halk, devrik rejimin düşüşünün ardından ilk Sevgililer Günü'nü büyük bir coşkuyla kutladı. Ülke genelinde çeşitli etkinlikler düzenlenirken, başkent Şam'da mağazalar kırmızı güller, balonlar ve hediyelerle süslendi.

Aileler ve çiftler, yıllarca süren baskının ardından meydanlarda, kafelerde ve halka açık alanlarda bir araya geldi. Kutlamalara katılanlar, sıradan bir günün ötesinde sevgiyi kutlamanın mutluluğunu yaşıyor.

Şam'da çiçekçi dükkanı işleten Arafat Tahan, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, devrik rejim sonrası daha rahat çalışabildiklerini ve ticaret yollarının açıldığını dile getirdi. Tahan, "Bu yıl Sevgililer Günü'nde işler çok iyiydi. Sevgi ve mutluluk için biz de iyi bir iş yaptık. Umuyorum ki durum daha da iyi olur ve her şey daha güzel hale gelir." ifadelerini kullandı.

Dr. Mudar Gazavi, sevdiği kişiye çiçek alarak bu yıl Sevgililer Günü'nü kutladığını belirtti. Gazavi, "Artık herkes sevgilisine veya eşine hediye alabiliyor," dedi ve gelecekte ülkenin daha iyi bir hale geleceğini umduğunu ifade etti.

Suriye'de halk, devrik rejimin düşüşünün ardından ilk Sevgililer Günü'nü kutladı. Ülke genelinde, Sevgililer Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlenirken, başkent Şam'da mağazalar kırmızı güller, balonlar ve hediyelerle süslendi.

Suriye'de halk, devrik rejimin düşüşünün ardından ilk Sevgililer Günü'nü kutladı. Ülke genelinde, Sevgililer Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlenirken, başkent Şam'da mağazalar kırmızı güller, balonlar ve hediyelerle süslendi.