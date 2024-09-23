Suriye'de İdlib'e Saldırı: 4 Sivil Hayatını Kaybetti

Esed Rejiminin İdlib'deki Saldırısı

Suriye'deki Beşşar Esed yönetimi, İdlib bölgesine karadan karaya atış yapan silahlarla saldırı düzenledi. Bu saldırıda 4 sivil hayatını kaybederken, 11 sivil de yaralandı.

Saldırının Detayları

Olay, İdlib'in doğusundaki Serakib ilçesinde meydana geldi. Esed rejimi ve İran destekli yabancı gruplar, İdlib'in kuzey kesimindeki Keferya köyüne yoğun bir saldırı gerçekleştirdi.

Sivil savunma örgütü Beyaz Baretliler'den alınan bilgilere göre, saldırı sonucunda yaralanan siviller, en yakın hastaneye sevk edildi.

İdlib'deki Son Gelişmeler

2017 yılında Türkiye, Rusya ve İran liderleri, Suriye'de yönetimin kontrolünde olmayan alanlarda 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturma kararı aldı. Ancak, Şam yönetimi, İran destekli gruplar ve Rusya'nın artan saldırganlığı sonucunda bu bölgelerin 3'ünü ele geçirerek İdlib'e yöneldi.

Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile birlikte bu bölgelerde ateşkesi sağlamak için ek bir mutabakat gerçekleştirip, saldırıları engellemeye çalıştı. Fakat, Mayıs 2019 itibarıyla saldırılar yeniden şiddetlendi. Türkiye ve Rusya'nın 5 Mart 2020'deki yeni mutabakatı sonrası ateşkes büyük ölçüde korunmasına rağmen, çatışmalar devam ediyor.

2017-2020 yılları arasında yaşanan saldırılar sebebiyle yaklaşık 2 milyon sivil, Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.