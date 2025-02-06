Suriye'de İşitme Engelli Çocuklar, Ameliyatlarla İlk Kez Sesleri Duydu

Suriye'nin başkenti Şam'da gerçekleştirilen etkileyici bir sağlık projesi sayesinde, 30 işitme engelli çocuk ilk kez sesleri duyma mutluluğunu yaşadı. Suudi Arabistan'dan gelen 61 gönüllü uzman doktor tarafından yapılan ameliyatlar, çocukların hayatında yeni bir kapı araladı.

Tetkikler sonucunda, çocuklara yerleştirilen işitme cihazlarının başarıyla çalıştığı tespit edildi ve aileler bu sevinç anına ortak oldu. Suriye'nin insani yardım kuruluşu Al-Ameen Direktörü Nahil El-Kadri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kral Selman İnsani Yardım Merkezi işbirliğiyle 2025 yılına kadar toplam 104 sağlık kampanyası düzenleyeceklerini açıkladı.

El-Kadri, "Program dahilinde koklear implant ameliyatı, eklem protezi yerleştirme, kemoterapi tedavisi ve tümörlerin cerrahi olarak alınması gibi pek çok operasyon başarıyla gerçekleştirildi. İlerleyen süreçte böbrek nakilleri de programa dahil edilecek." diye belirtti.

Kral Selman İnsani Yardım Merkezi Gönüllü Programları Direktörü Dr. Ali Al-Karni ise "Umut" kampanyası kapsamında Suriye'de koklear implant cerrahisi, eklem ve kemik cerrahisi ile tümör cerrahisi tedavilerinin gerçekleştirileceğini vurguladı.

Oğluna koklear implant ameliyatı yapılan Selma Übeyid gözyaşları içinde, oğlunun yeniden doğmuş gibi olduğunu dile getirerek, "Hayata yeniden başladık. Sevincimi nasıl ifade edeceğimi bilemiyorum." dedi. Aileler, Al-Ameen ve Kral Selman İnsani Yardım kuruluşlarına teşekkür etti.

Suriye'nin başkenti Şam'da yapılan ameliyatlarla 30 işitme engelli çocuk, yeniden duymaya başladı. Suudi Arabistan'dan gelen 61 gönüllü uzman doktorun katılımıyla dün yapılan ameliyatların ardından 30 çocuk, ilk kez sesleri duymanın heyecanını yaşadı. Tetkikler sonucunda işitme cihazlarının başarılı şekilde çalıştığı tespit edilirken, aileler çocuklarının bu mutluluğuna ortak oldu.

Suriye'nin başkenti Şam'da yapılan ameliyatlarla 30 işitme engelli çocuk, yeniden duymaya başladı. Suudi Arabistan'dan gelen 61 gönüllü uzman doktorun katılımıyla dün yapılan ameliyatların ardından 30 çocuk, ilk kez sesleri duymanın heyecanını yaşadı. Tetkikler sonucunda işitme cihazlarının başarılı şekilde çalıştığı tespit edilirken, aileler çocuklarının bu mutluluğuna ortak oldu.