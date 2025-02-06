DOLAR
35,87 0,06%
EURO
37,31 0,17%
ALTIN
3.288,13 0,52%
BITCOIN
3.475.262,54 0,66%

Suriye'de İşitme Engelli Çocuklar, Ameliyatlarla İlk Kez Sesleri Duydu

Şam'da gerçekleştirilen ameliyatlarla 30 işitme engelli çocuk, yeniden duymanın sevincini yaşadı.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 20:07
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 20:14
Suriye'de İşitme Engelli Çocuklar, Ameliyatlarla İlk Kez Sesleri Duydu

Suriye'nin başkenti Şam'da gerçekleştirilen etkileyici bir sağlık projesi sayesinde, 30 işitme engelli çocuk ilk kez sesleri duyma mutluluğunu yaşadı. Suudi Arabistan'dan gelen 61 gönüllü uzman doktor tarafından yapılan ameliyatlar, çocukların hayatında yeni bir kapı araladı.

Tetkikler sonucunda, çocuklara yerleştirilen işitme cihazlarının başarıyla çalıştığı tespit edildi ve aileler bu sevinç anına ortak oldu. Suriye'nin insani yardım kuruluşu Al-Ameen Direktörü Nahil El-Kadri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kral Selman İnsani Yardım Merkezi işbirliğiyle 2025 yılına kadar toplam 104 sağlık kampanyası düzenleyeceklerini açıkladı.

El-Kadri, "Program dahilinde koklear implant ameliyatı, eklem protezi yerleştirme, kemoterapi tedavisi ve tümörlerin cerrahi olarak alınması gibi pek çok operasyon başarıyla gerçekleştirildi. İlerleyen süreçte böbrek nakilleri de programa dahil edilecek." diye belirtti.

Kral Selman İnsani Yardım Merkezi Gönüllü Programları Direktörü Dr. Ali Al-Karni ise "Umut" kampanyası kapsamında Suriye'de koklear implant cerrahisi, eklem ve kemik cerrahisi ile tümör cerrahisi tedavilerinin gerçekleştirileceğini vurguladı.

Oğluna koklear implant ameliyatı yapılan Selma Übeyid gözyaşları içinde, oğlunun yeniden doğmuş gibi olduğunu dile getirerek, "Hayata yeniden başladık. Sevincimi nasıl ifade edeceğimi bilemiyorum." dedi. Aileler, Al-Ameen ve Kral Selman İnsani Yardım kuruluşlarına teşekkür etti.

Suriye'nin başkenti Şam'da yapılan ameliyatlarla 30 işitme engelli çocuk, yeniden duymaya başladı....

Suriye'nin başkenti Şam'da yapılan ameliyatlarla 30 işitme engelli çocuk, yeniden duymaya başladı. Suudi Arabistan'dan gelen 61 gönüllü uzman doktorun katılımıyla dün yapılan ameliyatların ardından 30 çocuk, ilk kez sesleri duymanın heyecanını yaşadı. Tetkikler sonucunda işitme cihazlarının başarılı şekilde çalıştığı tespit edilirken, aileler çocuklarının bu mutluluğuna ortak oldu.

Suriye'nin başkenti Şam'da yapılan ameliyatlarla 30 işitme engelli çocuk, yeniden duymaya başladı....

Suriye'nin başkenti Şam'da yapılan ameliyatlarla 30 işitme engelli çocuk, yeniden duymaya başladı. Suudi Arabistan'dan gelen 61 gönüllü uzman doktorun katılımıyla dün yapılan ameliyatların ardından 30 çocuk, ilk kez sesleri duymanın heyecanını yaşadı. Tetkikler sonucunda işitme cihazlarının başarılı şekilde çalıştığı tespit edilirken, aileler çocuklarının bu mutluluğuna ortak oldu.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere Hane Başı 1.500 TL Destek Açıklandı!

Dikkat! Havale ve EFT ile Kira Ödemesi Yapanlar Tahliye Edilebilir

Emeklilere Üçlü Maaş Müjdesi: Milyonlar Bilmiyor!

Belediyeden Dar Gelirliye Umut: Sosyal Destek Kartı Hayata Geçti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TRT Ortak Yapımı 'Karayazı' Kısa Filminin Çekimleri Tamamlandı
2
6 Şubat Depremleri İçin Anma Sergisi Düzenlendi
3
Kazakistan'da Türkolog Darhan Kıdırali'nin Eserleri Tanıtıldı
4
Antalya'da Pikap ve Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı
5
Bakan Osman Aşkın Bak, Kilis'teki Afetzedelere Moral Ziyareti Gerçekleştirdi
6
Suriye'de İşitme Engelli Çocuklar, Ameliyatlarla İlk Kez Sesleri Duydu
7
Trump: 'Din, Amerika'da Yeniden Güçlenmeli'

Okul Ulaşımında Fahiş Zamlar! Velileri Zora Sokacak Artışlar

Belediyeden Dar Gelirliye Umut: Sosyal Destek Kartı Hayata Geçti

Emekli Maaşlarından Yüzde 17 Kesinti Dikkat! Mart 2025'te Başlayacak

Yapı Kredi, 82.100 TL Promosyonla Yüzleri Güldürdü!

Dikkat! Havale ve EFT ile Kira Ödemesi Yapanlar Tahliye Edilebilir

Emeklilere Hane Başı 1.500 TL Destek Açıklandı!

Eskişehir’den Ulaşım Desteği: Ücretsiz Halk Otobüsü Seferleri Başlatıldı

2025'te Emeklilere Çifte Zam Müjdesi: Yüzde 50 Artış ve 9.000 TL Ek Ödeme

Emeklilere Üçlü Maaş Müjdesi: Milyonlar Bilmiyor!

TOKİ'den 50 İli Kapsayan Arsa Satışı! Son 2 Gün Kaldı!

THY Açıklandı! 5-6 Şubat Seferleri İptal

Deprem Yardımlarıyla Yeniden Hayata Tutunan Aile