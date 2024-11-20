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Suriye'de İşkenceye Karşı UAD Kararına İhlal Uyarısı

İnsan Hakları İzleme Örgütü, Suriye'nin işkenceyi önleme kararına uymadığını bildirdi. Suriyeliler zorla kaybedilme ve işkence riski altında.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 14:14
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 14:14
Suriye'de İşkenceye Karşı UAD Kararına İhlal Uyarısı

HRW: Suriye, UAD Kararına Uymuyor

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Suriye'de Beşşar Esed rejiminin işkenceyi önlemek amacıyla alınan Uluslararası Adalet Divanı (UAD) kararına uymadığını açıkladı.

Bu Karar İhlal Ediliyor

HRW'nin yazılı açıklamasında, Birleşmiş Milletler (BM), HRW ve diğer insan hakları örgütlerinin Suriye'deki incelemelerine dikkat çekildi. Esed rejiminin, UAD'nin işkenceyi önlemek için gerekli tedbirleri alma kararına karşıt davranışları, büyük bir endişe kaynağı olarak vurgulandı.

Açıklamada, sığındıkları ülkelerden dönmek isteyen veya dönmeye zorlanan Suriyelilerin zorla kaybedilme, keyfi gözaltı ve işkence gibi korkunç risklere maruz kaldığı belirtildi. Bazı Avrupa ülkelerinin Suriye'deki belirli bölgeleri "sığınmacılar için güvenli" olarak ilan etmesine rağmen, bu durumun gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

Özellikle, Suriyelilerin evlerine dönmeye zorlanmasının, Avrupa Birliği üye ülkeleri tarafından insanlığa karşı suçlar ve savaş suçları açısından ciddi ihlallerin olduğuna dair mevcut mahkeme kararlarıyla çeliştiği kaydedildi.

Mülteciler İçin Acil Çağrı

HRW, mültecilere ev sahipliği yapan ülkelere, Suriyeli mültecilerin zorla dönüşünü teşvik eden tüm planları durdurmaları çağrısında bulundu.

Jarrah'dan UAD Kararına Uyulması Çağrısı

HRW Uluslararası Adalet Direktörü Balkees Jarrah, Suriyeli yetkililerin insanları, "işkence yapmakla kötü şöhret kazanmış gözaltı merkezlerine" göndermeye devam ettiğini belirtti. Jarrah, Suriye hükümetinin, geçen yıl içinde korkunç bir planı sürdürdüğünü ve bunun yanında gözaltına alma, kaybetme ve işkence etme uygulamalarını tekrar doğruladığını ifade etti.

Jarrah, uluslararası toplumu Suriye'nin UAD kararlarına uyması adına harekete geçmeye çağırdı ve mevcut hükümetlerin "ellerindeki kozları kullanmaları" gerektiğini vurguladı.

UAD, 17 Kasım 2023 tarihinde Kanada ve Hollanda'nın, 1984 tarihli BM İşkencenin Önlenmesi Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle Suriye'ye karşı açtığı davada, Esed rejiminin işkence, insanlık dışı muamele ve diğer zalimane eylemleri önlemek için gerekli tüm tedbirleri alması gerektiğine hükmetmişti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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