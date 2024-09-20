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Suriye'de İstikrarı Tehdit Eden Terör Örgütleri

Türkiye'nin BM Temsilcisi Yıldız, PKK/YPG/SDG'nin Suriye’deki istikrarsızlığa sebep olduğunu vurguladı ve insani yardımların önemine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 20.09.2024 19:56
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 19:56
Suriye'de İstikrarı Tehdit Eden Terör Örgütleri

BM Oturumunda Önemli Açıklamalar

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, PKK/YPG/SDG terör örgütlerinin Suriye'de istikrarı bozucu bir etki yarattığını ifade etti.

Suriye'nin İnsani Durumu Felaket

Yıldız, BM Güvenlik Konseyi (BMGK) üzerinde düzenlenen Suriye oturumunda, "Suriye’deki insani durum felaket boyutunda. Ülkedeki toplumun %70’ten fazlası insani yardıma ihtiyaç duymaktadır," uyarısında bulundu.

Yetersiz Fonlama Sorunu

Büyükelçi, Suriye'ye yönlendirilen insani yardım planının yetersiz fonlandığını belirterek, "Unutulmamalıdır ki insani yardım finansmanındaki kesintiler, gıda ve hijyen malzemelerinin yanı sıra savunmasız bireyler için daha az koruma anlamına gelmektedir," dedi.

Terör Örgütlerinin Sömürü Politikaları

Yıldız, Suriye'deki ihtilafın sürmesinin terör örgütlerine istikrarsızlığı sömürme imkanı tanıdığına dikkat çekti. "PKK/YPG/SDG, yerel halka baskı yapmaya ve insan hakları ihlallerini sürdürmeye devam ediyor," diye vurguladı.

İnsani Yardım ve Siyasi Çözüm

Büyükelçi, terör örgütünün Suriye'nin kuzeyindeki Tel Abyad ve Rasulayn’a insani yardım gönderimini engellediğini ifade etti. Bunun yanı sıra, terör örgütünün sözde yerel seçim planlarının, ülkenin birlik ve toprak bütünlüğüne tehdit oluşturduğunu belirtti.

Yıldız, tüm BM üyelerine çağrıda bulunarak, "Bu gerçeklerin görülmesi ve terör örgütlerine sağlanan desteğin sona erdirilmesi gerekiyor. Suriye'deki ihtilaf için tek çözüm yolu siyasi çözümdür," şeklinde konuştu. Tüm tarafların, tek boyutlu politikalardan kaçınıp BM sürecini canlandırma çağrısında bulundu.

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