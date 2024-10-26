Suriye'de Tahran ile Eş Zamanlı Patlamalar Gerçekleşti

Suriye'de Patlamalar Sırasında Tahran'da Olan Gelişmeler

İran'ın başkenti Tahran'da gerçekleşen patlamalar, Suriye'nin başkenti Şam ile Humus ilinde de yankı buldu. Yerel ajansların verdiği bilgilere göre, Şam yakınlarında ardı ardına patlama sesleri duyuldu. Rejime yakın sosyal medya hesapları ise Humus'ta da benzer sesler kaydedildiğini rapor etti.

Hizbullah ve İran Destekli Grupların Varlığı

Şam ve Humus'ta, Hizbullah ile İran destekli grupların yoğun olarak bulunduğu biliniyor. Bu durum, patlamaların arka planında yatan nedenler hakkında spekülasyonları artırıyor.

İran'daki Olaylarla İlgili Medya Raporları

İran'ın yarı resmi haber ajansı Fars ile devlet televizyonu, Tahran'daki patlamalara dair detaylar vermekte. Aynı zamanda, İsrail ordusu, ülkedeki bazı askeri hedeflere yönelik hava saldırıları gerçekleştirdiğini de açıkladı.