DOLAR
34,28 0,05%
EURO
36,96 0,12%
ALTIN
3.027,61 -0,05%
BITCOIN
2.288.875,44 0,3%

Suriye'de Tahran ile Eş Zamanlı Patlamalar Gerçekleşti

İran'ın Tahran kentiyle aynı anda Suriye'nin Şam ve Humus şehirlerinde patlamalar meydana geldi.

Yayın Tarihi: 26.10.2024 02:47
Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 02:47
Suriye'de Tahran ile Eş Zamanlı Patlamalar Gerçekleşti

Suriye'de Patlamalar Sırasında Tahran'da Olan Gelişmeler

İran'ın başkenti Tahran'da gerçekleşen patlamalar, Suriye'nin başkenti Şam ile Humus ilinde de yankı buldu. Yerel ajansların verdiği bilgilere göre, Şam yakınlarında ardı ardına patlama sesleri duyuldu. Rejime yakın sosyal medya hesapları ise Humus'ta da benzer sesler kaydedildiğini rapor etti.

Hizbullah ve İran Destekli Grupların Varlığı

Şam ve Humus'ta, Hizbullah ile İran destekli grupların yoğun olarak bulunduğu biliniyor. Bu durum, patlamaların arka planında yatan nedenler hakkında spekülasyonları artırıyor.

İran'daki Olaylarla İlgili Medya Raporları

İran'ın yarı resmi haber ajansı Fars ile devlet televizyonu, Tahran'daki patlamalara dair detaylar vermekte. Aynı zamanda, İsrail ordusu, ülkedeki bazı askeri hedeflere yönelik hava saldırıları gerçekleştirdiğini de açıkladı.

İLGİLİ HABERLER

En düşük emekli maaşına senede 1 zam! İmzalanırsa emekli hapı yuttu

SGK'dan yeni emeklilik düzenlemesi! 900 günü olana 3 maaş birden verilecek

Sıfır faizli kredi için son bir hafta! 3 milyon TL’ye kadar 60 ayda ödenebiliyor

Eczaneye gitmeye korkutacak zam! Tüm ilaç fiyatları yüzde 23 artacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Beyaz Saray'dan İsrail'in İran'a Yönelik Operasyonlarına Destek
2
Senegal'de Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. Yılı Kutlamaları Gerçekleşti
3
Tahran'da Patlama Sesleri: Detaylar Ortaya Çıkıyor
4
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOKİ Konutları'nda 130 Bininci Anahtar Teslim Törenine Katıldı
5
Konya'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama
6
İran'da İsrail Hava Saldırıları İddiası
7
İsrail, İran'daki Askeri Hedeflere Saldırıda Bulundu

Kiracılara Merkez Bankası’ndan müjde! Kira fiyatları o tarihe kadar düşecek

O 2 banka emekli için gemileri yaktı! 20.000 TL karşılıksız ödüyor

Sıfır faizli kredi için son bir hafta! 3 milyon TL’ye kadar 60 ayda ödenebiliyor

2024 bitmeden yüzbinlerce konut teslim edilecek! TOKİ’den açıklama geldi

Başkan’dan asgari ücret açıklaması! Aralık zammı erken açıklandı

SGK'dan yeni emeklilik düzenlemesi! 900 günü olana 3 maaş birden verilecek

Başvuru süreci tamamlanmak üzere! Öğrencilere 15.000 TL burs ödemesi yapılacak

Eczaneye gitmeye korkutacak zam! Tüm ilaç fiyatları yüzde 23 artacak

Öğrenciler hemen hesabına baksın! 5.000 TL IBAN’da bekliyor

Asgari ücrete fazla zam yapmayın talimatı: O isim yüzde 25 yeter dedi

Faizlerde bir dönem kapandı;! Konut, ihtiyaç ve taşıt kredilerinden müjdeler geldi

En düşük emekli maaşına senede 1 zam! İmzalanırsa emekli hapı yuttu