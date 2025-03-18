Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani'den Yeniden İnşada Küresel Ortaklık Çağrısı

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, ülkenin yeniden inşası için küresel ortaklık ve kolektif çaba çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 18.03.2025 00:41
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 00:41
Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani'den Yeniden İnşada Küresel Ortaklık Çağrısı

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, ülkesinin yeniden inşasının kolektif bir çaba ve küresel bir ortaklık gerektirdiğini vurguladı.

Şeybani, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, Brüksel Konferansı'nda Avrupa Birliği, Belçika ve tüm üye ülkelerin sıcak karşılamalarına ve Suriye'deki toparlanma sürecini ilerletme konusundaki kararlılıklarına teşekkür etti. Ayrıca, konferans kapsamında 5,8 milyar avro hibe ve kredi taahhüdünde bulunulduğunu kaydetti.

Esad Hasan Şeybani, "Suriye'yi ilk kez Brüksel Konferansı'nda temsil etme onurunu yaşadım. Suriye'nin yeniden inşası kolektif bir çaba ve küresel bir ortaklıktır. Dostlarımızla birlikte Suriye halkını daha fazla refah ve ilerlemeye taşıyacak nitelikli bir değişime katkıda bulunmayı umuyoruz," ifadelerini kullandı.

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