Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani: Yeni Hükümet, Halkın Tüm Kesimlerini Temsil Edecek

Suriye Dışişleri Bakanı'ndan Önemli Açıklama

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, mart ayında kurulacak yeni hükümetin Suriye halkının tüm kesimlerini temsil edeceğini duyurdu. Bakan, bu önemli ifadeyi Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde düzenlenen 2025 Dünya Hükümetler Zirvesi sırasında yaptı.

Yeniden Kurulma Süreci Üzerine Değerlendirmeler

Suriye resmi haber ajansı SANAya verdiği mülakatta, Bakan Şeybani, yıkılmış bir ekonomik sistemi devraldıklarına dikkat çekti. Ayrıca, rejimin yıkılmasının ardından Suriye'ye uygulanan yaptırımların kalkması gerektiğini belirtti.

İlişkiler ve Gelecek Ziyaretler

Devletin ve ordunun yeniden inşası için zamana ihtiyaç olduğunun altını çizen Şeybani, Ürdün ile ilişkilerin iyi olduğunu ifade etti. Bunun yanı sıra, Irak'ın başkenti Bağdat'ı ziyaret etmek için resmi davet aldığını da aktardı.

Dünya Hükümetler Zirvesi'ne Yoğun Katılım

Bu yıl 12'ncisi düzenlenen Dünya Hükümetler Zirvesi'ne, 140 hükümetten delegasyonlar, küresel teknoloji şirketlerinin üst düzey yöneticileri ve yaklaşık 30 ülkeden devlet başkanı ve liderle birlikte 400 bakan katılım gösterdi.