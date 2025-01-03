DOLAR
35,37 -0,1%
EURO
36,43 -0,2%
ALTIN
3.022,54 -0,05%
BITCOIN
3.413.221,98 0,89%

Suriye'nin Humus'unda Devletin Güvenlik Operasyonu Genişliyor

Suriye'de devrik rejim askerlerine yönelik güvenlik operasyonları Humus ilinde genişletiliyor.

Yayın Tarihi: 03.01.2025 13:41
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 13:41
Suriye'nin Humus'unda Devletin Güvenlik Operasyonu Genişliyor

Suriye'nin Humus'unda Devletin Güvenlik Operasyonu Genişliyor

Suriye'de Baas rejimini deviren Askeri Operasyonlar Komutanlığı, Humus ilinde silahlarını teslim etmeyen eski rejim askerlerine yönelik "güvenlik" operasyonunu genişletme kararı aldı.

Suriye Haber Ajansı'nın (SANA) aktardığı güvenlik kaynaklarına göre, Askeri Operasyonlar Komutanlığı, Humus kent merkezindeki Vadi Zehep ve İkrime mahallelerinde başlattığı operasyonu daha da genişletti.

Öğle saatlerinde Abbasiye, Sebil, Zehra ve Muhacirin mahallelerine giren komutanlık ekipleri, devrik rejim askerlerini yakalamak için kapsamlı bir çalışma yürütmeye başladı.

Baas rejiminin 8 Aralık

Daha önce de Tartus ve Lazkiye illerinde benzer geniş çaplı operasyonlar gerçekleştiren Askeri Operasyonlar Komutanlığı, bu adımlarıyla huzuru sağlama hedefini sürdürmektedir.

İLGİLİ HABERLER

İlk Zam Açıklandı: O Ücretlere Yüzde 50 Zam Geldi

TÜED'den Emeklilere Seyyanen Zam Talebi Ortaya Çıktı

Memur ve Emekliye Müjde! 2024 Zam Oranlarına Ramak Kaldı

Milyonlarca Aileye Müjde: Aile Destek Programı 2025'te Devam Ediyor Mu?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cezayir ve Fransa Arasında Gergin İlişkiler: 'Ortak Çıkarlarımız Var' Yanıtı
2
Iğdır Valisi Turan, 2024 Güvenlik Operasyonlarını Açıkladı
3
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma Namazını Hz. Ali Camisi'nde Kıldı
4
Edirne'de 1001 Hatim Duası Geleneği Coşkuyla Kutlandı
5
İzmir'de Turan Sahili'nde Kadın Cesedi Bulundu
6
Ankara'da Polisten Büyük Operasyon: 904 Suçlu Yakalandı
7
Bursa'da Silahla Vurulan Genç Kadın Hayatını Kaybetti, Eski Sevgilisi Gözaltında

ŞOK’ta Deterjanda Yüzde 35 İndirim! Fiyatlar 40 TL’ye Düştü

TÜED'den Emeklilere Seyyanen Zam Talebi Ortaya Çıktı

Memur ve Emekliye Müjde! 2024 Zam Oranlarına Ramak Kaldı

Milyonlarca Aileye Müjde: Aile Destek Programı 2025'te Devam Ediyor Mu?

Mevduat Hesaplarıyla Asgari Ücretin Üzerinde Kazanç Elde Etmenin Yolları

Emeklilere Şubat ayında ARA ödeme! Ocak ayında onay alıp Şubat’ta maaşa ek yatacak

İlk Zam Açıklandı: O Ücretlere Yüzde 50 Zam Geldi

Akbank'tan Yeni Yıl Kampanyası: 1.000 TL İade Fırsatı!

Yeni Yılda Emekli Promosyonları Rekor Seviyelere Ulaşacak!

Devlet kapısında çifte alım müjdesi! KPSS’de 55- 70 puan almak yetecek!

Merkez Bankası'ndan KKM Hamlesi: Resmi Olarak Kaldırıldı

Yeni Yıla 1 Kala Toplu Taşıma Ücretlerine Zam Geliyor