Suriye'nin Humus'unda Devletin Güvenlik Operasyonu Genişliyor

Suriye'de Baas rejimini deviren Askeri Operasyonlar Komutanlığı, Humus ilinde silahlarını teslim etmeyen eski rejim askerlerine yönelik "güvenlik" operasyonunu genişletme kararı aldı.

Suriye Haber Ajansı'nın (SANA) aktardığı güvenlik kaynaklarına göre, Askeri Operasyonlar Komutanlığı, Humus kent merkezindeki Vadi Zehep ve İkrime mahallelerinde başlattığı operasyonu daha da genişletti.

Öğle saatlerinde Abbasiye, Sebil, Zehra ve Muhacirin mahallelerine giren komutanlık ekipleri, devrik rejim askerlerini yakalamak için kapsamlı bir çalışma yürütmeye başladı.