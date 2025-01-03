Suriye'nin Humus'unda Devletin Güvenlik Operasyonu Genişliyor
Suriye'de Baas rejimini deviren Askeri Operasyonlar Komutanlığı, Humus ilinde silahlarını teslim etmeyen eski rejim askerlerine yönelik "güvenlik" operasyonunu genişletme kararı aldı.
Suriye Haber Ajansı'nın (SANA) aktardığı güvenlik kaynaklarına göre, Askeri Operasyonlar Komutanlığı, Humus kent merkezindeki Vadi Zehep ve İkrime mahallelerinde başlattığı operasyonu daha da genişletti.
Öğle saatlerinde Abbasiye, Sebil, Zehra ve Muhacirin mahallelerine giren komutanlık ekipleri, devrik rejim askerlerini yakalamak için kapsamlı bir çalışma yürütmeye başladı.
Baas rejiminin 8 Aralık Daha önce de Tartus ve Lazkiye illerinde benzer geniş çaplı operasyonlar gerçekleştiren Askeri Operasyonlar Komutanlığı, bu adımlarıyla huzuru sağlama hedefini sürdürmektedir.
Daha önce de Tartus ve Lazkiye illerinde benzer geniş çaplı operasyonlar gerçekleştiren Askeri Operasyonlar Komutanlığı, bu adımlarıyla huzuru sağlama hedefini sürdürmektedir.