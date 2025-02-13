Suriye'nin Yeniden İnşası İçin Uluslararası İşbirliği Paris'te Toplandı

Uluslararası Kalkınma Kuruluşları Suriye İçin Bir Araya Geldi

Fransa'nın başkenti Paris'te, uluslararası kalkınma kuruluşları Suriye'nin yeniden inşası için bir araya geldi. Bu toplantıyı yöneten Fransa Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin insani yardım ihtiyaçlarının yanı sıra yeniden inşa çabaları üzerinde durdu.

İşbirliği Vurgusu

Paris'teki Uluslararası Suriye Konferansı boyunca, Fransa Frankofoni ve Uluslararası İşbirliklerinden Sorumlu Devlet Bakanı Thani Mohamed Soilihi, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve pek çok uluslararası kuruluşun temsilcileri katıldı. Toplantının ana amacı, Suriye’ye yönelik insani yardımın sorunsuz bir şekilde ulaştırılması konusunda birlikte çalışma isteklerini ifade etmekti.

Yeniden İnşa İçin İşbirliği İhtiyacı

Katılımcılar, enerji, ulaşım ve eğitim gibi öncelikli sektörler üzerindeki yaptırımların kaldırılması gerektiğini vurgulayarak, Suriye'nin yeniden inşasına destek olma arzularını dile getirdiler. Bu bağlamda, toplumun her kesiminin yeniden inşa sürecinden faydalanması gerektiği ifade edildi.

Mültecilerin Geri Dönüşü

Toplantıda ayrıca, Suriyeli mültecilerin güvenli ve isteğe bağlı bir şekilde ülkelerine dönüşünün teşvik edilmesi gerektiğine değinildi. Ayrıca, sağlık, eğitim, istihdam ve kültürel miras gibi alanlarda Suriye'deki yönetim ile işbirliği yaparak ülkenin kalkınmasına katkıda bulunma istekleri de belirtildi.