Suriye Savunma Bakanı Ebu Kasra: 'Türkiye ile İlişkilerimiz Mükemmel Olacak'

Suriye Savunma Bakanı Ebu Kasra'dan Önemli Açıklamalar

Suriye'deki yeni yönetimin Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra, ulusal ordunun donatılması için Doğulu ve Batılı ülkelerle görüşmeler yapacaklarını açıkladı. Ebu Kasra, yaptığı açıklamada, “Türkiye ile ilişkilerimiz mükemmel olacak” dedi.

SDG Uyarısı ve Müzakerelerin Süreci

Başkent Şam'da bir grup gazeteciye değerlendirmelerde bulunan Ebu Kasra, SDG (PKK/YPG) için “Ulusal Diyalog Konferansı'ndan önce kendini feshetmeli” uyarısını yaparken, silahlı grupların kendilerini feshederek Savunma Bakanlığı çatısı altında toplanmasının önemine dikkat çekti. “Müzakereler sürüyor. Her türlü senaryoya hazırız.” ifadelerini kullandı.

DEAŞ ve PKK/YPG ile İlgili İddialar

Ebu Kasra, terör örgütü PKK/YPG'nin “hapishanelerinde 10 bin DEAŞ'lının bulunduğu” iddiasına değinerek, doğru rakamın 2 bin 500 olduğunu tahmin ettiklerini belirtti.

Askeri İşbirlikleri ve Altyapı Gelişimi

“Ordunun donatılması için Doğulu ve Batılı ülkelerle görüşmeler yapacağız.” diyen Ebu Kasra, ayrıca Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'deki varlığı konusunu Türk yetkililerle görüşmeye devam ettiklerini anlattı.

İsrail'in Suriye İlerleyişi ve Arabuluculuk Çabaları

Baas rejiminin yıkılmasının ardından İsrail ordusunun Golan Tepeleri ve çevresindeki işgaline ilişkin Ebu Kasra, “İsrail'in güneydeki ilerleyişini durdurmak için arabulucularla iletişimdeyiz. Çekilmeleri için baskı yapıyoruz.” değerlendirmesini yaptı.

Rejim Döneminde Ayrılan Subaylar ve Birleşme Vizyonu

Ebu Kasra, Suriye Milli Ordusu (SMO) ve diğer gruplarla yapılan görüşmelerde herkesin Savunma Bakanlığı altında birleşme vizyonuna olumlu yaklaşım sergilediğini ifade etti. Geçmişte Suriye ordusundan ayrılan 6 bin 400 ila 7 bin komutanın tayinlerinin 2 ay içinde tamamlanacağını belirtti.

Mayın Temizleme İhtiyacı

Suriye'de devrik Beşşar Esed rejim güçlerinin bıraktığı mayınların temizlenmesi için Türkiye'den mayın imha makineleri ve ekipmanları almak istediklerini de açıkladı.

DEAŞ ile Mücadele ve Ordu Politikaları

Yeni yönetimin Dışişleri Bakanlığının Rusya ilişkilerini şekillendirmeye yönelik çalışmalar yürüttüğünü belirten Ebu Kasra, “İran elini Suriye üzerinden çekmeli.” dedi. Ayrıca, toplum ile ordu arasında bir bağlantı kurmanın önemine vurgu yaparak “Savunma Bakanlığı, Suriyelilerin kurumudur” ifadesini kullandı.

Ebu Kasra, terör örgütü DEAŞ ile mücadelede büyük bir kapasiteye sahip olduklarını sözlerine ekledi.