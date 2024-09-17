Suriyeli Kağıt Toplayıcıdan Örnek Davranış: 500 Bin Lirayı Sahibine Teslim Etti

Aydın'da Unutulmaz Bir Davranış

Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan Suriyeli bir kağıt toplayıcısı, bulduğu 500 bin lirayı sahibine teslim ederek dikkatleri üzerine çekti.

Olayın Gelişimi

Efeler'de yaşamını sürdüren İdris Elsahan (30), Girne Mahallesi'ndeki çöplerden atık kağıt toplamak için çıktığı iş sırasında, bir poşet içinde 500 bin lira buldu.

Evinin önünde kağıtları ayrıştıran Elsahan, parayı bulduğunda oldukça şaşırdı. Durumu komşusu Ahmet Çelebi'ye bildiren Elsahan, paraların sahiplerine ulaştırılması için destek istedi.

Polis ile İletişim

Çelebi ve Elsahan, buldukları parayı polise teslim etmek üzere Efeler Polis Merkezine geldi. Yapılan incelemelerde, kaybolan paranın sahibi olduğu belirlenen Dilaver Sarkın'a ulaşıldı.

Duygusal Anlar

Polis merkezine gelen Sarkın, Elsahan'a sarılarak gözyaşlarına boğuldu. Sarkın, "Suriyelileri her zaman kötülüyorlar ama görsünler. Yanlışlıkla çöpe atılan 500 bin lira... Kimsenin malına göz dikmedik. Şükürler olsun para bulundu. 500 bin lira az bir rakam değil. Böyle insanlar da var. Bundan sonra kardeşimizdir," dedi.

Elsahan'ın Hikayesi

Sarkın, bulduğu paranın bir miktarını Elsahan'a vermeyi de ihmal etmedi. Bedeli ödenemeyecek bir davranış sergileyen Elsahan, Suriye'deki Fırat Üniversitesi'nde hukuk eğitimi alırken savaştan kaçıp ailesiyle birlikte 2016 yılında Türkiye'ye geldiğini belirtti.

Elsahan, "Bu parayı buldum ama benim hakkım değildi, sahibine teslim ettim." ifadelerini kullandı. Bu olay, iyi niyetli ve vicdanlı bir davranış olarak yerini buldu.

Aydın'ın Efeler ilçesinde çöplerden atık kağıt toplayan Suriye uyruklu İdris Elsahan (solda), bulduğu 500 bin lirayı paranın sahibi Dilaver Sarkın'a (sağda) ulaştırdı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde çöplerden atık kağıt toplayan Suriye uyruklu İdris Elsahan (solda), bulduğu 500 bin lirayı paranın sahibi Dilaver Sarkın'a (sağda) ulaştırdı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde çöplerden atık kağıt toplayan Suriye uyruklu İdris Elsahan (solda), bulduğu 500 bin lirayı paranın sahibi Dilaver Sarkın'a (sağda) ulaştırdı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde çöplerden atık kağıt toplayan Suriye uyruklu İdris Elsahan (solda), bulduğu 500 bin lirayı paranın sahibi Dilaver Sarkın'a (sağda) ulaştırdı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde çöplerden atık kağıt toplayan Suriye uyruklu İdris Elsahan (solda), bulduğu 500 bin lirayı paranın sahibi Dilaver Sarkın'a (sağda) ulaştırdı.