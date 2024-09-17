DOLAR
34,04 -0,18%
EURO
37,93 -0,06%
ALTIN
2.812,65 0,31%
BITCOIN
2.016.825,41 -2,66%

Suriyeli Kağıt Toplayıcıdan Örnek Davranış: 500 Bin Lirayı Sahibine Teslim Etti

Aydın'da Suriyeli atık kağıt toplayıcısı, bulduğu 500 bin lirayı sahibine ulaştırarak örnek bir davranış sergiledi.

Yayın Tarihi: 17.09.2024 13:24
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 13:36
Suriyeli Kağıt Toplayıcıdan Örnek Davranış: 500 Bin Lirayı Sahibine Teslim Etti

Aydın'da Unutulmaz Bir Davranış

Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan Suriyeli bir kağıt toplayıcısı, bulduğu 500 bin lirayı sahibine teslim ederek dikkatleri üzerine çekti.

Olayın Gelişimi

Efeler'de yaşamını sürdüren İdris Elsahan (30), Girne Mahallesi'ndeki çöplerden atık kağıt toplamak için çıktığı iş sırasında, bir poşet içinde 500 bin lira buldu.

Evinin önünde kağıtları ayrıştıran Elsahan, parayı bulduğunda oldukça şaşırdı. Durumu komşusu Ahmet Çelebi'ye bildiren Elsahan, paraların sahiplerine ulaştırılması için destek istedi.

Polis ile İletişim

Çelebi ve Elsahan, buldukları parayı polise teslim etmek üzere Efeler Polis Merkezine geldi. Yapılan incelemelerde, kaybolan paranın sahibi olduğu belirlenen Dilaver Sarkın'a ulaşıldı.

Duygusal Anlar

Polis merkezine gelen Sarkın, Elsahan'a sarılarak gözyaşlarına boğuldu. Sarkın, "Suriyelileri her zaman kötülüyorlar ama görsünler. Yanlışlıkla çöpe atılan 500 bin lira... Kimsenin malına göz dikmedik. Şükürler olsun para bulundu. 500 bin lira az bir rakam değil. Böyle insanlar da var. Bundan sonra kardeşimizdir," dedi.

Elsahan'ın Hikayesi

Sarkın, bulduğu paranın bir miktarını Elsahan'a vermeyi de ihmal etmedi. Bedeli ödenemeyecek bir davranış sergileyen Elsahan, Suriye'deki Fırat Üniversitesi'nde hukuk eğitimi alırken savaştan kaçıp ailesiyle birlikte 2016 yılında Türkiye'ye geldiğini belirtti.

Elsahan, "Bu parayı buldum ama benim hakkım değildi, sahibine teslim ettim." ifadelerini kullandı. Bu olay, iyi niyetli ve vicdanlı bir davranış olarak yerini buldu.

Aydın'ın Efeler ilçesinde çöplerden atık kağıt toplayan Suriye uyruklu İdris Elsahan (solda)...

Aydın'ın Efeler ilçesinde çöplerden atık kağıt toplayan Suriye uyruklu İdris Elsahan (solda), bulduğu 500 bin lirayı paranın sahibi Dilaver Sarkın'a (sağda) ulaştırdı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde çöplerden atık kağıt toplayan Suriye uyruklu İdris Elsahan (solda)...

Aydın'ın Efeler ilçesinde çöplerden atık kağıt toplayan Suriye uyruklu İdris Elsahan (solda), bulduğu 500 bin lirayı paranın sahibi Dilaver Sarkın'a (sağda) ulaştırdı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde çöplerden atık kağıt toplayan Suriye uyruklu İdris Elsahan (solda)...

Aydın'ın Efeler ilçesinde çöplerden atık kağıt toplayan Suriye uyruklu İdris Elsahan (solda), bulduğu 500 bin lirayı paranın sahibi Dilaver Sarkın'a (sağda) ulaştırdı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde çöplerden atık kağıt toplayan Suriye uyruklu İdris Elsahan (solda)...

Aydın'ın Efeler ilçesinde çöplerden atık kağıt toplayan Suriye uyruklu İdris Elsahan (solda), bulduğu 500 bin lirayı paranın sahibi Dilaver Sarkın'a (sağda) ulaştırdı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde çöplerden atık kağıt toplayan Suriye uyruklu İdris Elsahan (solda)...

Aydın'ın Efeler ilçesinde çöplerden atık kağıt toplayan Suriye uyruklu İdris Elsahan (solda), bulduğu 500 bin lirayı paranın sahibi Dilaver Sarkın'a (sağda) ulaştırdı.

İLGİLİ HABERLER

Adalet Bakanlığı 300 İcra Müdürü ve Yardımcısı Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Tarihleri

Okula dönüş desteği Ziraat Bankası'ndan! Banka kartı olan hemen bunu yapsın

9 Ekim’de dev fırsat! Ayda 9.000 TL ödeyebilirim diyen TOKİ’den ev alacak

23 milyon işsize İŞKUR müjdesi! 15.672 TL maaşa bağlanacaksınız

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Narin Güran'ın Kaybolduğu Günde Amcasının Kuzenini 5 Kez Aradığı Ortaya Çıktı: Kuzen İddiaları Yanıtladı
2
Bolu'da Oto Sanayiye Yüreğiyle Bağlı Bir Kadın: Sevim Topal
3
Edirne'de Çeltik Festivali'nde Bakan Yumaklı'dan Önemli Açıklamalar
4
Narin Güran Cinayetinde Anne ve Ağabeyi Dahil 8 Kişi Tutuklandı: Soruşturma Derinleşiyor
5
Butik Var Mısın: Yenilikçi Mağaza İhtiyaç Sahiplerine Umut Oluyor
6
Suriyeli Kağıt Toplayıcıdan Örnek Davranış: 500 Bin Lirayı Sahibine Teslim Etti
7
Diyarbakır'da Narin Güran Soruşturmasında Gelişmeler

Ev sahibi olmak isteyene faizsiz kredi müjdesi! SGK bizzat açıkladı

9 Ekim’de dev fırsat! Ayda 9.000 TL ödeyebilirim diyen TOKİ’den ev alacak

Asgari ücrette beklenmeyen son! Çalışanlar için büyük sürpriz geliyor!

TCMB'den faiz sinyali! İhtiyaç Kredisi faizleri düşüyor mu?

Okula dönüş desteği Ziraat Bankası'ndan! Banka kartı olan hemen bunu yapsın

23 milyon işsize İŞKUR müjdesi! 15.672 TL maaşa bağlanacaksınız

23 Eylül’e kadar koştur koştur gidene 2.000 TL – 2.200 TL destek müjdesi! Kasım’dan Temmuz’a ödenecek

VGM 2024-2025 burs tutarı açıklandı mı? İşte Vakıflar Genel Müdürlüğü Burs başvuru tarihi

Emekli Maaşlarında Yeni Düzenleme: Milyonlarca Emeklinin Maaşı Yeniden Hesaplanacak!

Milyonlarca Kadına 12.000 TL Sosyal Yardım Müjdesi! Bakanlık Onayladı: Tek Şartla Başvurular Alınıyor

Mantar, Egzama ve Nasırı Yok Eden Doğal Çözüm: Ayakları Yumuşacık Yapıyor!

Adalet Bakanlığı 300 İcra Müdürü ve Yardımcısı Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Tarihleri