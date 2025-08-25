DOLAR
Suudi Arabistan: İsrail barışı tehdit ediyor — Filistin devleti için destek sürecek

Suudi Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, İsrail'in uygulamalarının barışı tehdit ettiğini belirterek, Filistin devletinin kurulması için uluslararası desteği artıracaklarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 14:07
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 14:07
Suudi Arabistan: İsrail barışı tehdit ediyor — Filistin devleti için destek sürecek

Suudi Arabistan: İsrail barışı tehdit ediyor, Filistin devleti için desteği sürdüreceğiz

İİT Olağanüstü Dışişleri Bakanları Toplantısı Cidde'de açıldı

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Türkiye'nin başkanlığında Cidde'de düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın açılışında İsrail uygulamalarının bölgedeki barışı tehlikeye attığını vurguladı.

Toplantıda, Gazze'de devam eden saldırılar ve sivillere yönelik ihlaller öncelikli gündem maddeleri arasında yer aldı. Bin Ferhan, 'Filistin halkı en ağır şekilde öldürülüyor ve aç bırakılıyor. İsrail'in Gazze'yi işgal girişimi uluslararası hukukun açık ihlalidir. Gazze üzerinde herhangi bir kontrol girişimini reddediyoruz.' ifadelerini kullandı.

Bin Ferhan, 8 Ağustos tarihinde İsrail hükümetinin kabul ettiği ve Başbakan Binyamin Netanyahu'nun önerdiği 'Gazze'yi kademeli işgal planı'na işaret ederek bunun uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirtti.

Suudi bakan, 'İsrail'in uygulamaları barışı tehdit ediyor. Bu tehditle mücadelede kararlıyız ve Filistin devletinin kurulması için desteği artırmaya devam edeceğiz.' dedi ve uluslararası toplumdan somut adımlar talep etti.

Bin Ferhan, Suudi Arabistan'ın geçen temmuz ayında Fransa ile birlikte New York'ta düzenlediği 'iki devletli çözüm konferansını' hatırlatarak, uluslararası toplumun Filistin devletini tanıması gerektiğini yineledi. Geçen ay Fransa, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda ve Portekiz'in de aralarında bulunduğu 15 Batılı ülkenin Filistin devletinin tanınması ve Gazze'de ateşkes çağrısı yaptığını aktardı.

Bakan ayrıca uluslararası toplumu, İsrail'in Gazze'de işlediği suçları durdurmaya ve Filistin'e ait vergi gelirlerinin teslimini sağlamaya çağırdı. Filistin halkının desteklenmesi ve ulusal kurumlarının güçlendirilmesi için çabaların birleştirilmesi gerektiğini belirtti ve Netanyahu'nun sözde 'Büyük İsrail' açıklamalarını reddettiklerini vurguladı.

Filistin'in BM Temsilcisi Mansur: Cezasızlık, pervasızlığı artırdı

Toplantının açılışında söz alan Filistin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının yoğunlaştığını ve bağımsız Filistin devletini engelleme çabalarının sürdüğünü dile getirdi.

Mansur, uluslararası toplumun kınamalarını somut adımlara dönüştürmesi gerektiğini vurgulayarak, Gazze'de açlığı savaş silahı olarak kullanan İsrail'e karşı acil ateşkes, esirlerin serbest bırakılması, İsrail'in bölgeden tamamen çekilmesi ve Filistin yönetiminin görevlerine dönmesini içeren uluslararası planı hatırlattı.

Mansur, 'İsrail'in cezasız kalması onu daha da pervasızlaştırdı. İsrail'in Filistin'e yönelik bu gayrimeşru ve gayriahlaki planına yalnızca öfkeyle karşı koymak yeterli değil, onu durdurmak için mevcut tüm araçların seferber edilmesi gerekir.' ifadelerini kullandı.

Toplantı, bölgesel gerilimi azaltmaya yönelik çağrılar ve Filistin devletinin tanınmasına ilişkin diplomatik çabaların yoğunlaştırılması talepleriyle devam etti.

