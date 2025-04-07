Suudi Arabistan ve ABD Savunma Bakanları Bölgedeki Durumu Değerlendirdi

Suudi Arabistan Savunma Bakanı ile ABD'li Mevkidaşı Görüşme Gerçekleştirdi

Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, bölgedeki durumu ve ikili ilişkileri ele aldı. Görüşmeyi, sosyal medya platformu X hesabından duyuran bin Selman, önemli detaylara yer verdi.

İkili İlişkiler ve İşbirliği Olanakları

Bin Selman, Hegseth ile yaptıkları görüşmede Suudi Arabistan-ABD ilişkileri ve savunma alanındaki işbirliği olanaklarına dair kapsamlı bir değerlendirme gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Orta Doğu'daki Gelişmeler Üzerine Değerlendirmeler

Orta Doğu'daki önemli gelişmelere değinen Suudi Arabistan Savunma Bakanı, iki dost ülkenin bölgede ve dünyada güvenliği ve istikrarı destekleme vizyonunu konuştuklarını belirtti. Ayrıca iki ülkenin ortak ilgi alanlarına giren konuların ele alındığını vurguladı.