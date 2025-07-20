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Süveyda'da Sükunet Sağlandı, Polis Güçleri Kent Çevresinde Konuşlanıyor

Süveyda'da çatışmaların durmasıyla polis güçleri kentin dış kesimlerinde kontrol sağlamaya başladı.

Yayın Tarihi: 20.07.2025 12:31
Güncelleme Tarihi: 20.07.2025 14:10
Süveyda'da Sükunet Sağlandı, Polis Güçleri Kent Çevresinde Konuşlanıyor

Süreyda ilinde yerel gruplar arasında başlayan çatışmalar, Şam yönetimi ve arabulucu ülkelerin girişimleriyle sağlanan ateşkesle durma noktasına geldi. 13 Temmuz’da başlayan bu çatışmalar, önceki gün en şiddetli evresine ulaşmıştı, ancak İsrail saldırılarının ardından bölgeden çekilen Şam yönetimi güçlerinin 7 gün sonra geri dönmesiyle birlikte sükunet sağlandı.

Bölgede düne kadar devam eden silah ve patlama sesleri şimdi uzunca aralıklarla duyulmakta. Bedevi Arap savaşçıları ve destek için gelen diğer aşiret güçleri, ailelerinin can ve mal güvenliğini sağlama şartıyla, sabah saatlerine kadar kent merkezinden çekildi. Kırsal alanlardan yapılan bu çıkışlar ise kademeli olarak devam ediyor.

Bölgedeki polis güçleri, henüz kent merkezine girmemiş olsalar da, kırsaldaki kontrolü yavaş yavaş devralıyor. Süveyda’ya ulaşan yollar ile ilin girişinde kontrol noktaları ve barikatlar kurarak girişleri sıkı bir şekilde denetliyor. Polis, yalnızca içeriden dışarı çıkışları sağlarken, kente girişlere kesinlikle izin vermiyor.

Süveyda'daki Çatışmaların Ardındaki Gelişmeler

Süveyda’da, 13 Temmuz’da Bedevi Araplar ile Dürzi gruplar arasında çatışmalar başlamış, Suriye güvenlik güçlerinin müdahalesiyle büyüyen çatışmalar ateşkesle durdurulmuştu. Ancak Hikmet el-Hecri'ye bağlı Dürzi güçler ateşkesi bozdular. İsrail ordusu, 16 Temmuz’da kritik askeri hedefleri vurdu.

Süveyda’dan çekilen Suriye ordusu, Hecri grubu tarafından Bedevi ailelerini yerinden etmeye çalışırken, dışardan gelen binlerce aşiret savaşçısı, Bedevi Araplara destek oldu. 19 Temmuz’da Şam yönetimi, güvenlik güçlerini tekrar Süveyda’ya konuşlandırarak, Bedevi ve aşiret savaşçılarının kentten çıkışlarını sağladı.

13 Temmuz’dan bu yana silahlı ya da sivil yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. Sayıların daha yüksek olması muhtemel.

Suriye’nin Süveyda ilinde yerel gruplar arasında başlayıp büyüyen ve Şam yönetimi ile arabulucu...

Suriye’nin Süveyda ilinde yerel gruplar arasında başlayıp büyüyen ve Şam yönetimi ile arabulucu ülkelerin girişimiyle sağlanan ateşkesle bölgedeki çatışmalar dururken polis gücü kentin dış kesimlerinde konuşlanıyor.

Suriye’nin Süveyda ilinde yerel gruplar arasında başlayıp büyüyen ve Şam yönetimi ile arabulucu...

Suriye’nin Süveyda ilinde yerel gruplar arasında başlayıp büyüyen ve Şam yönetimi ile arabulucu ülkelerin girişimiyle sağlanan ateşkesle bölgedeki çatışmalar dururken polis gücü kentin dış kesimlerinde konuşlanıyor.

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