Sydney'de Lakemba Camisi'ne Yönelik Saldırı Tehdidi: Soruşturma Başlatıldı

Avustralya'nın Sydney Kentinde Camie Saldırı Tehdidi

Avustralya'nın Sydney kentindeki Lakemba Camisini hedef alan bir saldırı tehdidi üzerine geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldı. News.com.au sitesinin edindiği bilgilere göre, "Wello" takma adlı bir sosyal medya kullanıcısı, camiyi hedef alan tehdit dolu paylaşımlar yaptı.

Söz konusu paylaşımda, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde 2019 yılında gerçekleşen terör saldırısını hatırlatarak, "Christchurch yeniden" ifadesi ile Lakemba Camisi'ne saldırı yapılacağı yönünde bir tehdit savurdu.

Yetkililerin Tepkisi

Sydney Eyalet Polisi Departman Başkanı Chris Minn, bu tür saldırı tehditlerine kesinlikle tolerans gösterilmeyeceğini belirterek, kentte ırkçılığın ve Müslüman karşıtlığının (İslamofobi) yeri olmadığını ifade etti. Minn, cama yönelik bu tehdit ile ilgili derhal bir soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Lübnan Müslümanlar Derneğinden Çağrı

Lübnan Müslümanlar Derneği, artan nefret söylemleri ve tehditlere karşı bir açıklama yaparak, “Nefret söylemi, tehditler ve İslamofobi artıyor. Bu durum ne zaman duracak? İbadet ve eğitim mekanları güvenli yerler olmalıdır.” dedi. Dernek ayrıca, kendilerini koruma, saygı görme ve ülkelerinde korkusuzca yaşama hakları için talep de bulundu.

Avustralya'da Artan Tehditler

Avustralya'da camilere yönelik tehditlerin arttığı biliniyor. Daha önce, Mart ayında Sydney'de yeni açılan Avustralya İslam Evi ve Camisi’ne 16 yaşında bir çocuk tarafından tehdit mesajları gönderilmişti. Bu olay üzerine çocuk, şiddet içerikli tehditlerde bulunmaktan gözaltına alınmıştı.

Başbakandır Anthony Albanese, “Irkçılık ve Müslüman karşıtlığı tolere edilmeyecek.” açıklamasıyla durumu kınamıştı.

Christchurch Saldırısı

2019 yılının 15 Mart tarihinde, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki Nur ve Linwood camilerine yapılan terör saldırısında, Brenton Tarrant adlı bir terörist, cuma namazında gerçekleştirdiği saldırıda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 51 kişiyi hayatını kaybettirmişti. Tarrant, 2020 yılında Christchurch Yüksek Mahkemesi tarafından, 51 cinayet ve bir terör suçundan şartlı tahliye olmaksızın müebbet hapis cezasına çarptırıldı.