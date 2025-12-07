TAG Otoyolu'nda Yanan 3 Tır Kaldırıldı, Yol Tekrar Trafiğe Açıldı

TAG Otoyolu Gaziantep batı gişeleri yakınlarında çarpışıp yanan 3 tırın kaldırılmasının ardından Gaziantep-Nurdağı istikameti yeniden trafiğe açıldı.

Yayın Tarihi: 07.12.2025 17:59
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 17:59
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Gaziantep batı gişeleri yakınlarında sabah erken saatlerde meydana gelen kazada çarpışıp yanan tırlar kaldırıldı ve yol tekrar trafiğe açıldı.

Olay ve ilk müdahale

İddiaya göre, plakaları ve sürücüleri öğrenilemeyen mısır, un ve gübre yüklü 3 tır Gaziantep batı gişeleri kesiminde çarpıştıktan sonra yanmaya başladı. Olayın bildirilmesi üzerine çok sayıda jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Yanan tırlara itfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahale yaklaşık 4 saat sürdü ve yangın söndürüldü.

Yol temizlendi, trafik açıldı

Kaza nedeniyle kapatılan Gaziantep-Nurdağı istikameti, yanan tırların vinçlerle kaldırılması ve Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen temizlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından saatler sonra yeniden trafiğe açıldı.

Ölen ya da yaralanan olmadığı bildirilen olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

