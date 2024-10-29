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Tahran'da Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu

Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği, Cumhuriyet Bayramı'nı diplomatlarla kutladı. İkili ilişkilerin güçlendirilmesi vurgulandı.

Yayın Tarihi: 29.10.2024 23:13
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 23:13
Tahran'da Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu

Tahran'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlaması

Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliğinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yıl dönümü nedeniyle bir resepsiyon düzenlendi. Kutlama, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla gerçekleştirildi.

Büyükelçi Kırlangıç'ın Açıklamaları

Tahran Büyükelçisi Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç ve eşi Zeynep Kırlangıç tarafından verilen resepsiyona, İran Yol ve Şehircilik Bakanı Ferzane Sadık, eski Meclis Başkanı Gulamali Haddad Adil ve birçok diplomatik temsilci katıldı. Resepsiyonun başlangıcında İstiklal Marşı ve İran ulusal marşı okundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bayram mesajı da katılımcılara iletildi.

Bağlılık ve Kararlılık Vurgusu

Büyükelçi Kırlangıç, konuşmasında, Cumhuriyet'in ilanını Türkiye’nin önemli bir başarı olarak nitelendirerek, bu başarının birçok ülkeye ilham verdiğini ifade etti. "Bağımsızlık ve Türkiye'mizin refahı için cesurca kendilerini feda eden tüm şehitlerimize ve gazilerimize en derin saygılarımızı sunmak istiyorum." dedi.

Kırlangıç, İran ile olan ikili ilişkilerin önemine dikkat çekerek, iyi komşuluk anlayışıyla bu bağları daha da güçlendireceklerinin altını çizdi. Ayrıca, "Cumhuriyetin ilanından bu yana, başta komşularımız olmak üzere barışçıl ilişkiler geliştirmek için çaba sarf etmekteyiz," ifadelerini kullandı.

Bölgesel Gerilimlere Dikkat

İsrail’in bölgedeki saldırganlığının Türkiye için bir endişe kaynağı olduğunu belirten Kırlangıç, Gazze'deki acil duruma dikkat çekerek insani yardım çabalarını artıracaklarını açıkladı. "İsrail, bölgedeki saldırılarına son vermelidir. Uluslararası toplum olarak barışı sağlamak için elimizden geleni yapacağız," dedi.

İranlı Bakan'dan Destek Mesajı

Resepsiyona katılan İran Yol ve Şehircilik Bakanı Sadık, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) öncülüğünde yapılan terör saldırısını kınayarak, bu tür saldırıların karşısında durduklarının altını çizdi. Ayrıca, İran ve Türkiye arasında gerçekleştirilen yüksek düzeyli toplantıların işbirliği iradesini pekiştirdiğini ifade etti.

2025'in Türkiye ve İran için ortak kültür yılı olarak belirlendiğini hatırlatan Sadık, bunun dostluk bağlarının güçlenmesine katkı sağlayacağını vurguladı.

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