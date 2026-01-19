Taksim’de Gece Kar Yağışı: Kartpostallık Görüntüler

Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarısıyla İstanbul'da aralıklarla etkili kar, Taksim'de gece başladı; vatandaşlar şemsiyeyle dolaşırken kartpostallık görüntüler oluştu.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 07:13
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 07:13
Meteoroloji uyarısının ardından İstanbul'da aralıklı kar yağışı sürüyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklama sonrası, İstanbul genelinde aralıklarla etkili olan kar yağışı gece saatlerinde Taksim'de de hissedildi.

Taksim'de başlayan kar yağışı sırasında bazı vatandaşlar yanlarında şemsiye taşıyarak yolculuk etti. Meydanda oluşan görüntüler, sosyal medyada ilgi topladı.

Taksim Meydanı'nda bulunan vatandaşlar, etkisini gösteren kar yağışının eşliğinde fotoğraf çekildi ve ortaya kartpostallık manzaralar çıktı.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

