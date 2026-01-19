Taksim’de Gece Kar Yağışı Kartpostallık Görüntüler Oluşturdu

Meteoroloji uyarısının ardından İstanbul'da aralıklı kar yağışı sürüyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklama sonrası, İstanbul genelinde aralıklarla etkili olan kar yağışı gece saatlerinde Taksim'de de hissedildi.

Taksim'de başlayan kar yağışı sırasında bazı vatandaşlar yanlarında şemsiye taşıyarak yolculuk etti. Meydanda oluşan görüntüler, sosyal medyada ilgi topladı.

Taksim Meydanı'nda bulunan vatandaşlar, etkisini gösteren kar yağışının eşliğinde fotoğraf çekildi ve ortaya kartpostallık manzaralar çıktı.

