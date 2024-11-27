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Taksim-Kabataş Füniküler Hattı Seferleri Yeniden Başladı

Taksim-Kabataş füniküler hattı seferleri teknik arıza sonrası yeniden başladı, Metro İstanbul'dan resmi duyuru yapıldı.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 07:36
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 07:36
Taksim-Kabataş Füniküler Hattı Seferleri Yeniden Başladı

Taksim-Kabataş Füniküler Hattı Seferleri Yeniden Başladı

Taksim-Kabataş füniküler hattında seferler yeniden başladı. Metro İstanbul, yaptığı resmi duyuruda, teknik bir arıza nedeniyle durdurulan seferlerin artık gerçekleştirildiğini açıkladı.

Son günlerde yaşanan arıza nedeniyle, vatandaşlar alternatif ulaşım yolları aramak zorunda kalmıştı. Ancak şimdi seferlerin yeniden başlamasıyla birlikte, Taksim ve Kabataş arasında ulaşımda önemli bir rahatlama sağlandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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