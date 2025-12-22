Talas Belediyesi'nden Akçakaya ve Endürlük'te 20 Villa Parseli İhalesi

Talas Belediyesi'nden Akçakaya ve Endürlük'te 20 villa parseli ihaleye çıkıyor

Talas Belediyesi tarafından Akçakaya ve Endürlük mahallelerinde satışa sunulan toplam 30 prestijli villa parselinde süreç hızla devam ediyor. Geçtiğimiz hafta ihaleye çıkarılan 10 parsel bu hafta pazarlık usulü ile satışa devam ederken, geriye kalan 20 parsel için ikinci ihale sürecine geçildi.

İhale detayları

Akçakaya Mahallesi'nde geçen hafta ihaleye çıkan 10 parselin pazarlık usulü ile satış sürecinin sürdüğü belirtiliyor. Geriye kalan parseller ise; Akçakaya Mahallesi'ndeki 4 ve Endürlük Mahallesi'ndeki 16 villa parseli olmak üzere toplam 20 parsel olarak belirlenmiştir. Söz konusu parsellerin yeni sahipleri, 25 Aralık 2025 Perşembe günü saat 14.00'te Talas Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenecek ihale ile belirlenecek.

Bölgesel ve yatırım değeri

Bölgenin konumu, manzarası ve yatırım potansiyeliyle parsellerin cazip hale geldiği vurgulanıyor. Özellikle Endürlük Mahallesi, son yıllarda artan yatırım ilgisi ve gelişen altyapısıyla öne çıkan bölgeler arasında yer alıyor.

Ödeme koşulları ve başvuru

Talas Belediyesi, satış sürecinde vatandaşlara cazip ödeme seçenekleri sunuyor. Parsellerde peşin ödemede yüzde 20 indirim uygulanırken, 36 aya varan vade imkânı ile villa sahibi olmak kolaylaştırılıyor. İhaleye katılmak ya da pazarlık süreciyle ilgili bilgi almak isteyenler, Talas Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne başvurarak ihale şartnamesi ve detaylara ulaşabilir.

İletişim

Detaylı bilgi için 437 00 54-55 (dahili 2420-2421-2422) numaralı telefonlardan ya da www.talas.bel.tr adresinden süreçle ilgili tüm bilgilere erişilebiliyor.

Talas Belediyesi, ilçenin planlı ve nitelikli gelişimine katkı sağlayacak bu prestijli parselleri avantajlı şartlarla vatandaşların hizmetine sunarken, satışa çıkarılan 30 parselden geriye kalanlar için sürecin kritik bir aşamaya geldiğini hatırlatıyor.

