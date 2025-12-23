DOLAR
Talas’ta 'Milletin Avazı Mehmed Akif' — Mehmet Akif Ersoy Tiyatro ile Anılıyor

Talas Belediyesi Tiyatro Topluluğu, 24 Aralık 2025'te 'Milletin Avazı Mehmed Akif' ile Mehmet Akif Ersoy'u vefat yıl dönümünde anacak.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 13:20
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 13:20
Talas Belediyesi 'Milletin Avazı Mehmed Akif' ile Mehmet Akif Ersoy'u Anıyor

Talas Belediyesi; İstiklal Marşı’mızın şairi, milletin vicdanı Mehmed Akif Ersoy'u vefat yıl dönümünde anlamlı bir sanat etkinliğiyle anıyor.

Talas Belediyesi Tiyatro Topluluğu tarafından sahnelenecek 'Milletin Avazı Mehmed Akif' adlı tiyatro oyunu, büyük şairin fikir dünyasını, mücadelesini ve milletle kurduğu güçlü bağı sahneye taşıyor.

Oyun ve kadro

Tek Perde Üç Tablolu Milli Dram olarak hazırlanan eser, Mehmed Akif’in yalnızca dizeleriyle değil, hayatıyla da bu millete yol gösteren bir dava adamı olduğunu gözler önüne serecek. Oyun boyunca inanç, vatan sevgisi, fedakârlık ve bağımsızlık ruhu, izleyicinin yüreğine dokunan sahnelerle aktarılacak.

Temsilde rol alan isimler: Atabey Barış, Özgecan E. Eraydın, Kutay Neşeli, Nazlıcan Kol, Süleyman Özyürek ve Hacı Murat Yiğitsoy. Müziklerde Kara Karayev ve Grup Şantiye imzası bulunuyor. Sahne ve müziğin güçlü birlikteliği izleyicilere hem hüzün hem de gurur dolu bir atmosfer sunuyor.

Tarih, yer ve amaç

Oyun, 24 Aralık 2025 Çarşamba günü saat 13.30'da Talas Belediyesi Meclis Salonu'nda sahnelenecek. Temsil, Mehmed Akif Ersoy’un aramızdan ayrılışının yıl dönümünde, onun fikirlerini ve millet için verdiği mücadeleyi bir kez daha hatırlatmayı amaçlıyor.

Programla ilgili değerlendirmede bulunan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Mehmed Akif’in millet hafızasındaki yerini şu sözlerle ifade etti;

"Mehmed Akif Ersoy, bu milletin sesi, vicdanı ve istikametidir. Onu vefat yıl dönümünde anmak, sadece bir hatırlayış değil değerlerimize yeniden sarılmaktır. Akif’i anlamak, bu toprakların ruhunu anlamaktır."

Talas Belediyesi, milli ve manevi değerleri yaşatan kültür-sanat etkinlikleriyle, geçmişten geleceğe uzanan güçlü bir hafıza inşa etmeye devam ediyor.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

