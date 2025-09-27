Talha Kös: İklim Kanunu 'Tamamen Yerli ve Milli' — Paris Anlaşması'nda Diplomatik Başarı

Talha Kös: İklim Kanunu "Tamamen Yerli ve Milli"

Zonguldak'ta "81 il Yeşil Dönüşüm ve İklim Farkındalığı" sunumu

AK Parti Genel Merkez Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkan Yardımcısı Talha Kös, Zonguldak'taki programda İklim Kanunu'nun Türkiye'ye özgü biçimde hazırlandığını vurguladı. Kös, kanun taslağının STK'lar ile sanayi ve ticaret odalarının görüşleri alınarak oluşturulduğunu belirtti.

AK Parti Zonguldak İl Başkanlığının yerel yönetimler gündemli İl Danışma Meclisi Programı'nda "81 il Yeşil Dönüşüm ve İklim Farkındalığı" başlıklı bir sunum yapan Kös, Paris İklim Anlaşması süreci ve İklim Kanunu'nun kapsamına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kös, İklim Kanunu düzenlemesinin "bireyleri değil, sadece sanayi ve üretimle ilgili 6 sektör"i kapsadığını söyleyerek, söz konusu düzenlemenin 2026 yılında uygulamaya geçirilmesinin planlandığını aktardı.

Paris İklim Anlaşması sürecine ilişkin olarak Kös, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2015'te anlaşmayı reddettiğini, gerekçesini ise "Dünyayı siz kirlettiniz." sözleriyle açıkladığını belirtti. Kös, bu vurgunun özellikle Avrupa Birliği ve Batı'yı kastettiğini ifade etti ve Türkiye'nin anlaşmaya 2021'de "diplomatik bir zaferle" dahil olduğunu söyledi.

Kös konuşmasını şu ifadelerle sürdürdü: "Bu kanunu Türkiye için uzmanlarımız hazırlamıştır. STK'lardan, sanayi ve ticaret odalarından görüşler alınmıştır, tamamen yerli ve milli bir kanundur."

Programda AK Parti Zonguldak İl Başkanı Mustafa Çağlayan da yeşil dönüşüm ve yerel yönetimler denince akla AK Parti'nin geldiğini vurguladı. Etkinlikte "Gelecek Yeşil Kalkınmadan Başlar" başlıklı bir video izletildi; program daha sonra basına kapalı devam etti.

Programa, AK Parti Zonguldak milletvekilleri Ahmet Çolakoğlu, Muammer Avcı ve Saffet Bozkurt, AK Parti İl Koordinatörü İshak Alim, İl Genel Meclisi Başkanı Necdet Karaveli, ilçe belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, il genel meclisi üyeleri ile partililer katıldı.