Tarsus'ta Sıcak Çorba İkramı Başladı: Ulu Camii'de İlk Durak

Tarsus Belediyesi, Ulu Camii'de başlattığı sıcak çorba ikramıyla kış boyunca sabah ve akşam saatlerinde vatandaşlara destek verecek.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 15:10
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 15:10
Tarsus'ta Sıcak Çorba İkramı Başladı

Sosyal Belediyecilik Uygulaması Ulu Camii'de İlk Günde

Tarsus Belediyesi, kış aylarında sosyal dayanışmayı güçlendirmek amacıyla başlattığı sıcak çorba ikramı uygulamasının ilk adresini Ulu Camii olarak belirledi.

Uygulama, geçtiğimiz hafta cuma namazı çıkışında Ulu Camii'nde hayata geçirildi. Programda Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç da vatandaşlara sıcak çorba ikramında bulundu.

Belediye tarafından yapılan düzenlemeyle belirlenen noktalara yerleştirilen ikram çeşmeleri aracılığıyla, kış mevsimi boyunca sabahın erken saatlerinde ve akşamın geç vakitlerinde vatandaşlara sıcak çorba sunulacağı bildirildi.

Yetkililer, uygulamanın soğuk hava koşullarında vatandaşlara destek olmayı amaçladığını ve Tarsus genelinde planlanan program çerçevesinde kış ayları boyunca düzenli olarak sürdürüleceğini ifade etti.

"Tarsus’un en kadim yerlerinden biri olan Ulu Camideyiz. Vatandaşlarımız namazını eda etti. Biz de namaz çıkışında hem pazarımızı ziyaret ettik hem de vatandaşlarımıza bir tas sıcak çorba ikram ettik. Bugünden itibaren kış ayları boyunca Tarsus’un belli başlı noktalarında, sabahın erken saatlerinde ve akşam geç saatlerde sıcak çorba ikramı yapacağız. Herkes bilsin ki içtikleri bu çorba analarının ak sütü gibi helaldir, helali hoş olsun. İyi ki varlar, iyi ki onların evladıyım"

Programın ardından Başkan Ali Boltaç, Tarsus İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen etkinliğe katıldı; etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ederek dayanışma ve paylaşma kültürünün önemine vurgu yaptı.

Kent merkezinde gerçekleştirdiği esnaf gezisinde Başkan Boltaç, esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek talep ve önerileri dinledi.

