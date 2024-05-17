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Tasarruf tedbirleri Resmi Gazete'de! Genelgede bakın neler var

Cumhurbaşkanlığı tarafından kamu kurumlarında tasarruf tedbirleri ile ilgili bir genelge imzalandı ve bu genelge Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yayın Tarihi: 17.05.2024 00:57
Güncelleme Tarihi: 17.05.2024 00:57
Tasarruf tedbirleri Resmi Gazete'de! Genelgede bakın neler var

Tasarruf tedbirleriyle ilgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete'de Genelgede neler var?

Genelgeye göre kamu kurumlarında;

Elektrik ve su tasarrufu:

Aydınlatma sistemlerinde enerji tasarruflu LED ampuller kullanılacak.

Binalarda enerji tasarrufu sağlayacak ısı yalıtımı yapılacak.

Personel, mesai saatleri dışında elektrik ve suyun gereksiz yere açık bırakılmaması konusunda bilgilendirilecek.

Kağıt tasarrufu:

Elektronik ortamda yapılabilecek işlemler kağıt ortamında yapılmayacak.

Tek taraflı fotokopi çekilmesi teşvik edilecek.

Kağıt israfının önlenmesi için gerekli tedbirler alınacak.

Görev araçları ve yakıt tasarrufu:

Görev araçları, ihtiyaç duyulmadıkça kullanılmayacak.

Yakıt tasarrufu sağlayacak sürüş teknikleri uygulanacak.

Kamu kurumları arasında araç paylaşımı teşvik edilecek.

Harcama tasarrufu:

Kamu kurumları, ihtiyaç duyulmayan mal ve hizmetlerin satın alınmasından kaçınacak.

Mevcut mal ve hizmetlerin daha etkin kullanılması için çalışmalar yapılacak.

Harcamalarda tasarruf sağlayacak tedbirler alınacak.

Genelgenin Amacı Nedir?

Genelgenin amacı, kamu kaynaklarının daha etkin ve verimli kullanılmasını sağlayarak milli ekonomiye katkıda bulunmaktır.

Genelge Ne Zaman Yürürlüğe Girecek?

Genelge, 17 Mayıs 2024 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanmış olup, aynı tarihte yürürlüğe girmiştir.

Bu Genelge Kimleri Kapsıyor?

Genelge, tüm kamu kurumlarını ve kamu kurumlarında görevli olan personelleri kapsamaktadır.

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