Tatvan Devlet Hastanesi'nden Organ Bağışı Haftası'nda Bilgilendirme Standı

Tatvan Devlet Hastanesi, 3–9 Kasım Organ Bağışı Haftası'nda hastane girişine stant kurarak vatandaşları bilgilendirdi; bağış formları dolduruldu.

Yayın Tarihi: 04.11.2025 14:44
Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 14:44
Tatvan Devlet Hastanesi'nden Organ Bağışı Haftası Etkinliği

Bitlis'in Tatvan Devlet Hastanesi Organ Bağış Birimi, 3–9 Kasım Organ Bağışı Haftası kapsamında hastane girişinde bilgilendirme standı kurdu.

Stand ve Bilgilendirme

Hastane girişinde açılan stantta vatandaşlara organ bağışının önemi anlatarak farkındalık oluşturuldu. Etkinlik süresince hastane personeli ve vatandaşlar, organ bağışıyla ilgili merak ettikleri soruları doğrudan hastane yetkililerine sorma imkanı buldu.

Ayrıca, organlarını bağışlamak isteyen vatandaşlar gerekli formları doldurarak bağışta bulundu.

Başhekim Vekili'nin Mesajı

Tatvan Devlet Hastanesi Başhekim Vekili Dr. Behrim Malişi, organ bağışının insanlık için büyük bir iyilik olduğunu belirterek, "Organ bağışı, bir insanın yaşamına umut olmanın en güzel yollarından biridir. Toplum olarak bu konuda duyarlılığımızı artırmalı ve daha fazla insanın bağış yapmasını teşvik etmeliyiz" dedi.

