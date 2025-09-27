Tayland: Kamboçya Sınırından Hafif Silah Ateşi — Ordu Alarmda

Tayland, Ubon Ratchathani'deki Chong An Ma mevzilerine Kamboçyalı askerlerin hafif silah ve el bombası fırlatıcılarıyla ateş açtığını açıkladı; can kaybı bildirilmedi.

Yayın Tarihi: 27.09.2025 22:09
Güncelleme Tarihi: 27.09.2025 22:09
Tayland, Kamboçya sınırında ateş açıldığını bildirdi

Tayland, Ubon Ratchathani eyaletindeki Chong An Ma mevzilerine Kamboçyalı askerler tarafından hafif silahlar ve el bombası fırlatıcılarıyla ateş edildiğini açıkladı. Olayla ilgili ilk bilgilere göre sınır birlikleri yüksek alarm seviyesine geçirildi.

Tayland Ordu Sözcüsü Winthai Suvaree, ülkenin merkezli The Nation gazetesine yaptığı açıklamada, Kamboçya sınır hattında yaşanan gerilime dair raporlar aldıklarını belirtti ve ordunun duruma göre orantılı yanıt vermesi talimatının verildiğini söyledi.

Söz konusu çatışmada şu ana kadar Tayland ordusunda yaralanma veya ölüm bildirilmedi.

Kamboçya liderinden itidal çağrısı

Khmer Times kaynaklı habere göre, Kamboçya Senato Başkanı ve eski Başbakan Hun Sen, yazılı açıklamasında iki ülkenin birbirini ateşkesi ihlalle suçladığını belirtti. Hun Sen, orduya itidal gösterilmesi ve misillemeden kaçınılması talimatını verdiklerini, ayrıca gerilimin yaşandığı bölgeye ASEAN gözlemcilerinin çağrıldığını ifade etti.

Sınır geriliminin geçmişi

Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır hattı yaklaşık 817 kilometre uzunluğunda ve iki ülke uzun süredir toprak anlaşmazlığı yaşıyor. Sınır anlaşmasının ihlal edildiği gerekçesiyle 28 Mayıs tarihinde bölgede kısa süreli çatışma yaşanmış; taraflar sorunun barışçıl yollarla çözülmesi konusunda anlaşmaya varmıştı.

Ancak yaklaşık iki ay sonra, 24 Temmuz tarihlerinde sınır hattında çıkan çatışmalarda iki ülkeden 32 kişi hayatını kaybetmişti. Bu gelişmelerin ardından Kamboçya Başbakanı Hun Manet ile Tayland Başbakan Vekili Phumtham Wechayachai, Malezya'nın aracılığıyla başkent Kuala Lumpur'da bir araya gelmiş; Malezya Başbakanı Enver İbrahim görüşmelerin ardından tarafların "acil ve koşulsuz" ateşkese varıldığını açıklamıştı.

Tayland Dışişleri Bakanlığı, Kamboçya'yı ihtilaflı sınır hattında saldırılar düzenlemekle suçlarken, bunun ateşkes anlaşmasının açık bir ihlali olduğunu bildirdi. Kamboçya Savunma Bakanlığı ise ülkenin ateşkesi ihlal ettiğine yönelik iddiaları reddetti.

