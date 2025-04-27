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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bişkek Büyükelçiliğini Ziyaret Etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kırgızistan'daki resmi temasları kapsamında Bişkek Büyükelçiliğini ziyaret etti.

Yayın Tarihi: 27.04.2025 19:27
Güncelleme Tarihi: 27.04.2025 19:27
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bişkek Büyükelçiliğini Ziyaret Etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kırgızistan'da gerçekleştirdiği resmi temaslar çerçevesinde Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliğini ziyaret etti.

Kurtulmuş, ziyaretine dair sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Burada, Bişkek Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem ile bir araya gelerek büyükelçiliğin çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

Aynı zamanda, büyükelçilik çalışanlarına başarılar dileyen Kurtulmuş, Türkiye'nin yurtdışındaki temsilcilerinin önemli rolüne de vurgu yaptı.

Bu ziyaret, Türkiye'nin uluslararası ilişkilerini güçlendirmek ve iki ülke arasındaki işbirliğini artırmak adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Kırgızistan'da, Türkiye'nin...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Kırgızistan'da, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliğini ziyaret etti. Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem'den çalışmaları hakkında bilgi alan Kurtulmuş, büyükelçilik çalışanlarına başarılar diledi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Kırgızistan'da, Türkiye'nin...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Kırgızistan'da, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliğini ziyaret etti. Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem'den çalışmaları hakkında bilgi alan Kurtulmuş, büyükelçilik çalışanlarına başarılar diledi.

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