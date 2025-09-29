TBMM Başkanı Kurtulmuş Budapeşte'de Meçhul Asker Anıtı'na Çelenk Bıraktı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Budapeşte'de Kahramanlar Meydanı'ndaki Meçhul Asker Anıtı'na 'TBMM Başkanı' yazılı çelenk bıraktı; heyet Ulusal Meclis'i ziyaret etti.

Yayın Tarihi: 29.09.2025 13:05
Güncelleme Tarihi: 29.09.2025 13:12
Tören ve heyet

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de, Kahramanlar Meydanı'nda yer alan Meçhul Asker Anıtı'na çelenk bıraktı.

Kurtulmuş, gelişinde askeri törenle karşılandı; karşılamada Macaristan-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Attila Tilki ve Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis yer aldı.

Kırmızı ve beyaz karanfillerden oluşan ve üzerinde 'TBMM Başkanı' yazılı çelengi Meçhul Asker Anıtı'na bırakan Kurtulmuş'a, Türkiye-Macaristan Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, TBMM Katip Üyeleri AK Parti Mersin Milletvekili Havva Sibel Söylemez ve CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, TBMM İdare Amiri MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay ile Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu eşlik etti.

Törenin ardından Kurtulmuş ve beraberindeki parlamento heyeti, Macaristan Ulusal Meclisi'ni ziyaret etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Meçhul Asker Anıtı'na çelenk bıraktı.

