TBMM Başkanı Kurtulmuş, Filistin Raporu Tanıtımında İsrail'i Sert Eleştirdi

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Çarpıcı Açıklamalar

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Filistin’de İnsan Hakları İhlalleri ve Gazze Soykırımı Raporu" tanıtımında dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, israilli yetkililerin uluslararası hukuku hiçe sayarak saldırgan tutumlar sergilediklerini vurguladı.

Kurtulmuş, "Zalim korkar, zalim korkarak hareket eder, korktukça zulmünü artırır, zulmünü artırdıkça da kendi sonunu hazırlar. Bugün İsrail, iki uluslararası mahkemenin kararıyla kendi sonunun yaklaşmış olduğunu görmektedir," ifadelerini kullanarak, İsrail'in içinde bulunduğu durumu çarpıcı biçimde özetledi.

Filistin Davası İçin Birlik ve Dayanışma

Meclis Tören Salonu’nda düzenlenen etkinlikte, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) tarafından hazırlanan raporda emeği geçenlere teşekkür eden Kurtulmuş, Filistin’deki mevcut durumu "modern zamanların en büyük insanlık suçlarından biri" olarak değerlendirdi.

Türkiye'nin, baştan itibaren Filistin davasında birlik içerisinde hareket ettiğini belirten Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı'nın liderliğine ve halkın gösterdiği dayanışma ruhuna dikkat çekti.

Uluslararası Destek ve Sorumluluk

Kurtulmuş, dünyada birçok hükümetin, Filistin davasına sahip çıkan vatandaşlarına karşı acımasız tedbirler aldığını belirtirken, Türkiye'nin her koşulda Filistin halkının yanındaki duruşunu sürdürme sözü verdi.

"Şartlar ne olursa olsun Filistin özgürleşene kadar bu mücadeleyi vermeye devam edeceğiz," diyen Kurtulmuş, Filistin meselesinin Türk milleti için milli bir mesele olduğunu vurguladı.

Uluslararası Ceza Mahkemesi ve Yerel Tepkiler

Kurtulmuş, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Netanyahu ve Gallant hakkında çıkardığı yakalama kararını değerlendirerek, tarihsel bir adım atıldığını söyledi. "İsrail, bu kararlarla 'dokunulabilir' bir ülke haline gelmiştir" dedi.

Gelecek Vaat Eden Umutlar

TBMM Başkanı, "Çok açık söylüyorum bu, siyonist İsrail rejiminin iyi günleridir; daha kötü günleri gelecektir," ifadesiyle, sürecin uzunca bir mücadele gerektirdiğinin altını çizdi.

Öte yandan, program sonrasında TİHEK Başkanı Muharrem Kılıç, hazırlanan raporu Kurtulmuş’a takdim etti. Etkinlikte Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, milletvekilleri, misyon temsilcileri, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de yer aldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis Tören Salonu’nda düzenlenen, “Filistin’de İnsan Hakları İhlalleri ve Gazze Soykırımı Raporu” tanıtım programına katılarak konuşma yaptı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis Tören Salonu’nda düzenlenen, “Filistin’de İnsan Hakları İhlalleri ve Gazze Soykırımı Raporu” tanıtım programına katılarak konuşma yaptı.