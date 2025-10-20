TBMM Başkanı Kurtulmuş: Florya Sosyal Tesisleri Restorasyonu Tamamlandı

Açılışta Atatürk'ün izleri ve Deniz Köşkü vurgulandı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Florya Sosyal Tesisleri restorasyonunun tamamlanmasının ardından düzenlenen törende yaptığı konuşmada, mekanın tarihsel önemine dikkat çekti. Kurtulmuş, törenin bir "açılış" değil, restorasyonun tamamlanmasının kutlandığı bir merasim olduğunu söyledi.

Kurtulmuş, İstanbul'un pek çok noktasının olduğu gibi Florya tesislerinin de şehrin önemli mekanlarından olduğunu belirterek, burada Mustafa Kemal Atatürk'ün özellikle son dönemlerini geçirdiğinin bilinmesinin tesisi ayrıcalıklı kıldığını ifade etti. Konuşmasında, Florya Atatürk Deniz Köşkü'nün suyun üzerinde inşa edilmiş ilk köşk olduğunu vurguladı.

Restorasyon sürecinin hukuki engeller ve kurul kararları nedeniyle uzadığını aktaran Kurtulmuş, göreve gelir gelmez çalışmaları hızlandırdıklarını söyledi. Milli Saraylar Bilim Kurulu, yüklenici firma ve TOKİ arasında sağlanan koordinasyonla işlerin ivme kazandığını belirtti. Kurtulmuş, Bilim Kurulu'nun tuğlaların dahi tarihi eser niteliğinde olduğunu tespit ederek numaralandırma ve tasnif yaptığını anlattı.

Devamında Kurtulmuş, "Ümit ederim en güzel şekilde, en kısa zamanda Deniz Köşkü'nün de tamamlanması nasip olur ve Atatürk Deniz Köşkü halkımızın ziyaretine açılmış olur" dileğinde bulundu ve emeği geçenlere teşekkür etti. Ayrıca babasının Milli Saraylar'ın doktoru olduğunu, çocukluğunda bu tesise gelerek denize girdiğini hatırlattı.

Törende yapılan duanın ardından tesis resmen hizmete açıldı. Kurtulmuş ve beraberindekiler restorasyonu tamamlanan mekânda incelemelerde bulundu.

Protokolün katılımcıları arasında önceki dönem TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM Başkanvekilleri Tekin Bingöl ve Pervin Buldan, TBMM Genel Sekreteri Hüseyin Kürşat Kırbıyık, TBMM Başkanlık Divanı üyeleri, TBMM ihtisas komisyonlarının başkanları, İstanbul Valisi Davut Gül, Milli Saraylar İdaresi Başkanı Yasin Yıldız, milletvekilleri ve TBMM personeli yer aldı.

Kurtulmuş, konuşmasını "Bu güzel mekan, tarihi toplantılara şahitlik etti. Burada Mustafa Kemal Atatürk'ün özellikle son dönemlerini geçirdiğini biliyoruz. Türkiye'nin Cumhuriyet tarihinin önemli yapıtlarından birisi" sözleriyle noktaladı ve tesisin İstanbul ve halk için hayırlı olmasını diledi.

