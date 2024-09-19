TBMM Başkanı Kurtulmuş, Gazileri Ağırladı

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Gazilere Ziyaret

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 19 Eylül Gaziler Günü'nde, Meclis'te görev yapan gazileri kabul etti.

Gazilere Minnet Duydu

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından ziyareti hakkında şu açıklamalarda bulundu:

“19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Meclisimizde görev yapan gazi polislerimizi ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduk. Vatanımızın, milletimizin, bayrağımızın, devletimizin selameti için büyük bir fedakarlıkla ve cesaretle görev yapan kahramanlarımıza, gazilerimize minnettarız.”

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 19 Eylül Gaziler Günü’nde, Meclis’te görev yapan gazileri kabul etti.