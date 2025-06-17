TBMM Başkanı Kurtulmuş, Gençlik Kolları Başkanı İbiş'i Ağırladı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Gençlik Kolları Üyelerini Kabul Etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş ve yanındaki MYK üyelerini kabul etti. Görüşme, gençlik politikalarının şekillenmesinde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

TBMM'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kurtulmuş'un İbiş ve MYK üyeleri ile verimli bir diyalog gerçekleştirdiği belirtildi. Bu tür görüşmelerin, gençlerin sorunlarına yönelik çözüm önerilerinin geliştirilmesi açısından önemli olduğu ifade edildi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş (ortada), AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş (sol 5) ve beraberindeki MYK üyelerini kabul etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş (ortada), AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş (sol 5) ve beraberindeki MYK üyelerini kabul etti.