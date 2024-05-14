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TBMM Başkanı Kurtulmuş, MHP lideri Bahçeli ile ‘yeni anayasa’yı görüştü

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş’un ‘yeni anayasa’ ziyaretleri devam ediyor. Kurtulmuş, bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi Meclis’te ziyaret etti. Görüşmenin verimli geçtiği ifade edildi.

Yayın Tarihi: 14.05.2024 14:48
Güncelleme Tarihi: 14.05.2024 14:48
TBMM Başkanı Kurtulmuş, MHP lideri Bahçeli ile ‘yeni anayasa’yı görüştü

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, ‘yeni anayasa’ görüşmeleri için bugün (14 Mayıs) Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli ile görüştü. Bahçeli’yi ziyaret ederek ‘yeni anayasa’ görüşmesi gerçekleştiren Kurtulmuş, görüşmenin oldukça faydalı ve verimli bir şekilde geçmiş olduğunu belirtti.

Görüşme ile ilgili açıklama yapan TBMM Başkanı Kurtulmuş, “Cumhuriyetin ikinci asrına yakışır, ülkemizi milli hedeflerine ulaştıracak yeni bir anayasaya kavuşacağız” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin mevcut anayasanın hala darbe ruhu taşıyor olduğunu söyleyen Kurtulmuş, yeni ve sevil bir anayasa için çalıştıklarını ifade etti.

Sadece Meclis’te yer alan siyasi partilerin değil; yargının, STK’ların ve konuyla ilgili fikri olanların da görüşlerine açık olduklarını belirten Kurtulmuş, son kararın Meclis’te olduğunu vurguladı.

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