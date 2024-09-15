TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Bakü'nün Kurtuluş Yıl Dönümü Kutlaması

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Bakü Kutlaması

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün, düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünü duygu dolu bir mesaj ile kutladı.

Mesajında Duygusal Anlamlar Taşıyor

Kurtulmuş, sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği paylaşımla, "Kardeş Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümünü tebrik ediyor, Nuri Paşa ve onun önderliğindeki tüm kahramanları saygıyla anıyorum. Aziz hatıraları yad, ruhları şad olsun." şeklinde ifadeler kullandı.

Anma ve Kutlama

Bu özel günde, Türk ve Azeri halkları arasındaki kardeşlik bağlarının yeniden hatırlatıldığı ve Bakü'nün bağımsızlığı için savaşan kahramanların anıldığı mesaj, önemli bir anlam taşıdı.