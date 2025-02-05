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TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Çarpıcı Açıklama: Trump'ın Gazze Planı Eleştirildi

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Trump'ın Gazze planını eleştirerek, Orta Doğu'daki duruma dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 12:08
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 12:08
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Çarpıcı Açıklama: Trump'ın Gazze Planı Eleştirildi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Nurettin Kurtulmuş, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, Orta Doğu’nun zorlu tarihine atıfta bulunarak, "Vietnam, Afganistan, Irak ve Gazze'de aldıkları dersleri unutanların, Orta Doğu'yu yeni bir maceraya sürüklemeye hakları yok" ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, bu durumun bölgedeki istikrarsızlığı artıracağını ve farklı kültürlerin bir arada yaşama iradesi için tehlike oluşturabileceğini vurguladı. **Orta Doğu'nun geçmişte yaşadığı acı deneyimlerin göz önünde bulundurulması gerektiğini** belirten Kurtulmuş, uluslararası toplumun bu süreçte daha dikkatli olması gerektiğini ifade etti.

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