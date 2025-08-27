TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Cemalettin Kaflı için başsağlığı mesajı
25. Dönem AK Parti Kocaeli Milletvekili Kaflı'nın vefatı sonrası açıklama
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 25. Dönem AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemalettin Kaflı için başsağlığı mesajı yayımladı.
Kurtulmuş, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Vefat haberini teessürle öğrendiğim 25. Dönem Kocaeli Milletvekili Cemalettin Kaflı'ya Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."