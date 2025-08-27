DOLAR
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Cemalettin Kaflı için başsağlığı mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 25. Dönem AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemalettin Kaflı'nın vefatı dolayısıyla başsağlığı diledi.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 14:21
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 14:21
25. Dönem AK Parti Kocaeli Milletvekili Kaflı'nın vefatı sonrası açıklama

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 25. Dönem AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemalettin Kaflı için başsağlığı mesajı yayımladı.

Kurtulmuş, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Vefat haberini teessürle öğrendiğim 25. Dönem Kocaeli Milletvekili Cemalettin Kaflı'ya Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

