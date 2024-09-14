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TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Mevlit Kandili Mesajı

Kurtulmuş, Mevlit Kandili'nde Peygamberimizin değerlerine vurgu yaptı, insanlığa sevgi ve sabır diledi.

Yayın Tarihi: 14.09.2024 19:48
Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 19:48
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Mevlit Kandili Mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Mevlit Kandili Mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Mevlit Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Kurtulmuş, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimizin (S.A.S.) dünyayı teşrifinin yıl dönümünü, İslam alemi olarak idrak ediyoruz. Bizleri yaratan, yaşatan ve yöneten Rabbimize, bu kutlu geceye ulaştırdığı için sonsuz şükrediyoruz" ifadelerini kullandı.

Bağlamında Mevlid-i Nebi gecesinin, Peygamberimizin üstün ahlakına, sünnetine, çağları aşan mesajlarına ve Kur'an-ı Kerim'e daha sıkı bağlanmamıza vesile olmasını dileyen Kurtulmuş, aynı zamanda, "Başta Gazze olmak üzere, dünyanın dört bir yanında zulüm gören, zorluk çeken kardeşlerimize kurtuluş getirmesini temenni ediyorum. Mevlit gecemiz mübarek olsun" dedi.

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