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TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Şehit Polis Memuru Şeyda Yılmaz'a Anlamlı Mesaj

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, şehit polis memuru Şeyda Yılmaz için başsağlığı diledi.

Yayın Tarihi: 23.09.2024 10:17
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 10:17
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Şehit Polis Memuru Şeyda Yılmaz'a Anlamlı Mesaj

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Şehit Polis Memuru İçin Başsağlığı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Ümraniye'de yaşanan çatışmada şehit düşen polis memuru Şeyda Yılmaz için başsağlığı mesajı yayımladı.

Kurtulmuş'un Mesajı

Kurtulmuş, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Görevi sırasında meydana gelen çatışmada hayatını kaybeden Polis Memuru Şeyda Yılmaz'a Allah'tan rahmet, ailesine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Aynı olayda yaralanan Polis Memuru Kürşat Hakkı Sarıtepe'ye de acil şifalar temenni ediyorum. Şehidimizin mekanı cennet olsun."

Bu ifadelerle, Kurtulmuş, hem Şeyda Yılmaz'ın aziz hatırasını anarken hem de diğer yaralı polis memurunu unutmamış oldu.

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