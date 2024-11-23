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TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan UCM Açıklaması: 'Bir Dönüm Noktası'

Kurtulmuş, UCM kararının insanlık tarihi için önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtti ve Netanyahu'nun hesap vermesini bekledi.

Yayın Tarihi: 23.11.2024 11:56
Güncelleme Tarihi: 23.11.2024 11:56
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan UCM Açıklaması: 'Bir Dönüm Noktası'

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan UCM Kararına Dair Sert Açıklamalar

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Nurullah Kurtulmuş, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından alınan kararı değerlendirdi. Kurtulmuş, bu kararın insanlık tarihinde önemli bir dönüm noktası oluşturduğunu vurguladı.

Netanyahu ve Çetesi Hesap Versin!

Kurtulmuş, özellikle Netanyahu ve çetesinin en kısa sürede yanına gittiği yerlerde tutuklanmasını ve UCM önünde hesap vermesini umduklarını belirtti. Bu açıklama, hem ulusal hem de uluslararası kamuoyunda geniş yankı bulması bekleniyor.

TBMM Başkanı'nın bu açıklamaları, UCM kararının ardından yapılan tartışmaların ve uluslararası ilişkilerin seyrinin nasıl değişebileceğini işaret ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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